Una Vita Anticipazioni 29 settembre 2022: Rodrigo sotto shock accusa un maolore!

Vediamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 29 settembre 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 14.15 su Canale5: Rodrigo vede Valeria tra le braccia di David e sviene. I due lo soccorrono e Valeria chiede a David di andarsene: vuole dedicarsi completamente al marito.

Rodrigo viene finalmente rilasciato. Il Quesada ha vinto e lo ha convinto a lavorare per lui, minacciandolo di prendersela con sua moglie in caso contrario. Il Lluch è stato quindi costretto a cedere. Solo così è riuscito finalmente a tornare a casa, ma al suo arrivo purtroppo, l'accoglienza non è stata quella sperata: Rodrigo si è trovato davanti gli occhi una scena davvero sconvolgente!

Rodrigo ne ha passate tante, dopo mesi di sequestro, indicibili torture e una condanna a vita - lavorare al servizio di Aurelio - torna finalmente a casa da sua moglie. Il poverino felice di poterla riabbracciare, supera sull'uscio di casa con trepidante emozione. Purtroppo la scena che si troverà davanti gli occhi è molto diversa da quella immaginata: Valeria è stretta nell'abbraccio di un altro uomo, David, che bacia con passione. Per lo scienziato sarà un duro colpo, tanto duro da causargli un malore.

Nonostante i sentimenti provati per un altro uomo, Valeria non ha mai smesso di pensare a Rodrigo. La sua preoccupazione per le sorti del marito è sempre stata sincera e profonda. La poverina non ha intenzione di ferirlo anche se sa di non poter negare il suo amore per David. Appena il Lluch verrà liberato infatti, confesserà tutto con estremo tatto... Questo è quello che sperava di fare Valeria ma poi si è trovata Rodrigo di fronte e il suo piano è andato a rotoli. I due amanti hanno visto il poverino svenire per lo sconvolgimento a quel punto Valeria ha chiesto a David di lasciarla sola con suo marito così da rassicurarlo e spiegargli tutto...

