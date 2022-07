Una Vita Anticipazioni 26 luglio 2022: Marcelo giura fedeltà a Genoveva!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 26 luglio 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che Marcelo, il fedele servitore di Aurelio, giurerà fedeltà alla Dark Lady iniziando a fare il doppio gioco.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 26 luglio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale 5: Marcelo promette fedeltà a Genoveva; nel frattempo, la donna trova nelle lettere rubate un'informazione importante per individuare il nascondiglio di Rodrigo Lluch.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva dalla parte di Valeria

La Salmeron ha ormai compreso di non potere avere il controllo sui loschi traffici del marito e allora, ha iniziato a sabotarlo. E' partita dalla pedina più fragile e più manipolabile, Valeria. Alla ragazza ha rivelato la verità sulle bugie del Quesada: il protettore non sa assolutamente dove sia nascosto suo marito Rodrigo e le lettere che ha ricevuto dall'uomo sono state confezionate per ingannarla. La ragazza, furiosa, è corsa a chiedere spiegazioni ma la situazione ha di farsi davvero pericolosa, solo l'intervento di David è riuscito a trarla in salvo. Genoveva, non contenta, è tornata ad infierire su Aurelio, offrendo ai due amanti il loro sostegno.

Genoveva accetta l'aiuto di Marcelo, nella Puntata di Una Vita del 26 luglio 2022

Genoveva Salmeron ha tranquillizzato Valeria, promettendole protezione dal Quesada e giurandole aiuto nella difficile impresa di rintracciare Rodrigo. A sorpresa la perfida Salmeron troverà una inaspettato alleato a sostenerla nella ricerca: Marcelo, il fidato servitore di casa Quesada, le giurerà fedeltà pronto a fare il doppio gioco con il suo Boss Aurelio. E' grazie a lui che la donna troverà nelle lettere rubate un'informazione importante per individuare il nascondiglio di Rodrigo Lluch.

Una Vita Anticipazioni: quale sarà il destino del nuovo alleato di Genoveva?

Genoveva accoglierà con una certa diffidenza l'aiuto dell'uomo, in fondo sa che Marcelo ha accettato di sostenerla solo perchè la dark lady è riuscita a scoprire, grazie a Luzdivina, qualcosa di compromettente sul suo passato. Ma Genoveva non disdegna mai il supporto di nessuno, usa le persone e poi le butta via, anzi peggio, le fa fuori! Questo è il destino del suo nuovo alleato o sarà abbastanza furbo da riuscire a destreggiarsi tra marito e moglie, uscendo incolume da questo efferato scontro?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 25 al 31 luglio 2022.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10