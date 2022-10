Una Vita Anticipazioni 11 ottobre 2022: Aurelio strozza Genoveva. Qualcuno salverà la Salmeron?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda l'11 ottobre 2022 su Canale 5. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 rivelano che Aurelio tenterà di strozzare Genoveva. Per lei si metterà molto male ma...

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Una Vita, in onda l'11 ottobre 2022 su Canale5, alle ore 14.10. Le Anticipazioni della Soap spagnola, in onda dal lunedì al sabato, ci rivelano che nell'episodio, Aurelio perderà di nuovo la pazienza con Genoveva. La Salmeron, sempre più in guerra aperta con il marito, non riuscirà a tenere a freno la lingua. La sua provocazione, scatenerà l'ira del Quesada che, senza più freni, le metterà le mani al collo, pronto a ucciderla. Ancora una volta sarà determinante l'intervento di Marcelo, che fermerà il suo padrone dal compiere un omicidio. Intanto tra Dori e Felipe le cose vanno malissimo e Casilda, preoccupata per loro, li spingerà a chiarirsi. Guillermo invece scoprirà che i suoi sospetti sono fondati. Qualcuno ha corrotto i giudici del teatro ed è per questo che il provino di Azucena non è andato come la ragazza sperava.

Aurelio strozza Genoveva ma Marcelo lo ferma in Una Vita Anticipazioni Puntata dell'11 ottobre 2022

Tra Genoveva e Aurelio non c'è mai stato amore ma solo un accordo per mettere le mani su Acacias e controllarne – prendendosi la propria vendetta – i suoi abitanti. Ma nel corso del tempo questa sibillina alleanza ha assunto toni molto drammatici. Tra i coniugi si è scatenata una vera e propria faida. Come abbiamo visto nelle puntate scorse di Una Vita, tra i due si è scatenato un odio profondo. A tenerli insieme è solo il desiderio di vendicarsi e il bambino in arrivo. Ma le cose sono destinate a precipitare. Dopo che Aurelio ha scoperto che la sua odiata consorte si è quasi uccisa, il Quesada non intende più permettere alla Salmeron di fare quello che vuole e prendersi gioco di lui. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che, nella puntata dell'11 ottobre 2022, provocato da Genoveva, Aurelio perderà completamente la testa e metterà le mani al collo a sua moglie, pronto a toglierla di mezzo per sempre. Ancora una volta sarà provvidenziale l'intervento di Marcelo. Il maggiordomo, che sembra essersi affezionato alla donna, fermerà il padrone di casa, facendolo ragionare. Ma tra i cattivi di Acacias ormai è guerra aperta e Aurelio dovrà guardarsi molto bene le spalle. La sua compagna ha un piano contro di lui.

Una Vita Anticipazioni: Casilda cerca di aiutare Dori e Felipe

Le cose vanno male anche per Dori e Felipe. L'infermiera ha stroncato l'Alvarez-Hermoso ribadendo più e più volte di non volerlo sposare e di non voler rinunciare alla sua carriera. Questa scelta – che cela purtroppo una bugia che la donna cerca da tempo di nascondere – ha spiazzato l'avvocato, che ha chiuso con lei ogni rapporto. Nella puntata dell'11 ottobre 2022, qualcuno cercherà di aiutarli. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che Casilda, desiderosa di rivederli felici insieme, cercherà di convincerli a darsi un'altra opportunità. Li spingerà a rivedersi e a chiarire la loro situazione. Ma il faccia a faccia che li attende sarà ugualmente duro come gli altri. Sarà la fine per la loro coppia?

Anticipazioni Una Vita per la Puntata dell'11 ottobre 2022: Azucena è stata silurata. Guillermo ne ha le prove!

Azucena è delusa; il suo provino non è andato come sperava. Nelle scorse puntate di Una Vita abbiamo visto che la Quiñonero si è impegnata tantissimo per ottenere un posto al Teatro Real ma purtroppo i suoi sforzi non saranno ripagata. Ma c'è qualcosa che non torna e Guillermo è convinto che qualcuno ci abbia messo lo zampino. Il ragazzo si è infatti accorto di un particolare inquietante: un uomo sconosciuto si è avvicinato ai giudici e ha suggerito qualcosa alle loro orecchie. Il Sacristan, nella puntata dell'11 ottobre 2022, avrà la certezza che questo misterioso personaggio è la causa del fallimento della prova della sua amata. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che si scoprirà che la giuria è stata corrotta e che Azucena è stata penalizzata. Il suo fallimento è quindi una farsa. Il figlio di Pascual si impegnerà a risolvere questa situazione ma sarà la stessa ballerina a prendere in mano la situazione, facendo ricorso e chiedendo a gran voce di potersi esibire di nuovo. Intanto Inma, certa che suo figlio provi qualcosa per Hortensia, spingerà Pascual a farsi avanti con la Rubio. Ma il locandiere finirà per combinare altri pasticci e offenderà la sorella di Rosina con le sue parole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 10 al 15 ottobre 2022

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10