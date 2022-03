Una Vita Anticipazioni 10 marzo 2022: un Nuovo Personaggio nelle Trame della Soap

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 10 marzo 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Bellita riceve la visita del nipote Ignacio, aspirante medico mai conosciuto prima.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 10 marzo 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.25 su Canale5: Bellita riceve la visita del nipote Ignacio, che non aveva mai conosciuto. Sia la cantante che Alodia sono molto affascinate dal ragazzo.

Una Vita Anticipazioni: Ignacio, il nipote di Bellita, giunge ad Acacias

Nella puntata di Una Vita in onda faremo la conoscenza dell’affascinante nipote di Bellita, Ignacio, giunto a sorpresa nel quartiere, il giovane regalerà un'emozione unica alla Del Campo. Le anticipazioni della Soap rivelano che la donna, estremamente felice di incontrare finalmente qualcuno della sua famiglia, finirà addirittura per perdere i sensi alla vista del nipote.

Una Vita Anticipazioni: Bellita è felice di aiutare il nipote

Bellita in realtà non conosce affatto il nipote, eppure la gioia di ricevere la visita di qualcuno della sua famiglia le regala un'emozione infinita. Il ragazzo rivela alla zia di essere un aspirante medico giunto in Spagna proprio per proseguire i suoi studi. Ignacio chiederà ospitalità ai Dominguez e Bellita sarà ben lieta di offrirgliela.

Bellita e Alodia accolgono con entusiasmo l'arrivo di Ignacio, nella Puntata di Una Vita del 10 marzo 2022

Ignacio, nipote sconosciuto di Bellita, compare a sorpresa nel quartiere riempiendo di gioia la zia. Scoperti inoltre i programmi del giovane, deciso a diventare un medico, la donna sarà ancora più fiera di lui. Bellita infatti, si metterà subito a disposizione per dare ospitalità e aiuto al nipote affinché possa continuare a studiare. L'arrivo verrà accolto con entusiasmo anche da Alodia, la cameriera sarà molto affascinata dall'aspirante dottore. Anticipazioni rivelano che l'unico a nutrire qualche sospetto sarà il buon Josè.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 7 al 12 marzo 2022.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.