Un Posto al Sole torna lunedì 29 agosto 2022 con un nuovo orario: Ecco cosa ci aspetta!

Un Posto al Sole torna dalla sua pausa estiva. L'appuntamento è sempre su Rai3 ma con un nuovo orario. Scopriamo insieme cosa succederò nelle puntate inedite della Soap e quali novità incontreremo in autunno.

Meno due giorni al ritorno di Un Posto al Sole. La Soap riprenderà, dopo la pausa estiva, lunedì 29 agosto 2022 e ci saranno delle novità ad attenderci. Prima tra tutte, una piccola variazione di orario – motivata da alcuni cambi di palinsesto su Rai3 – che rimarrà per tutta la nuova stagione di Upas, in partenza il prossimo lunedì. Ma scopriamo cosa dobbiamo aspettarci nelle nuove puntate in arrivo.

Un Posto al Sole: nuovo orario per la Soap di Rai3

Cominciamo con una piccola notizia relativa all'orario della messa in onda di Un Posto al Sole. La Soap verrà spostata di qualche minuto. Non ci sarà più il consueto orario delle 20.45 ma le vicende di Palazzo Palladini cominceranno alle 20.50. Un piccolo slittamento, che rimarrà per tutta la stagione e che ci lascia tirare un sospiro di sollievo. Se vi ricordate, mesi fa, Upas rischiava di subire un grosso spostamento orario, lasciando la fascia del pre-serata. Una notizia che ha circolato per diversi mesi e che sembra essere definitivamente archiviata.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Cosa succederà a Viola e a Susanna?

L'argomento principale delle settimane scorse e che permane anche in questi due giorni che ci separano dal ritorno di Upas in onda su Rai3, è relativo al destino di Viola e Susanna. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole non ci danno grandi notizie in merito e lasciano ancora molta suspense in ballo. Abbiamo però potuto fare alcune considerazioni in merito. Sembra probabile che la vittima di Valsano sia la povera Picardi e che lei sia destinata a morire. Molti indizi ci potrebbero far pensare che questa possa non essere solo un'ipotesi. Se leggiamo le Anticipazioni, vedremo infatti che Niko sarà costretto a fare una scelta drammatica. Dovrà per caso decidere qualcosa riguardo al funerale della sua amata fidanzata? E il ritorno di Adele – di cui vi avevamo parlato – sarà dovuto all'ultimo saluto alla sua bambina? Non abbiamo ancora una risposta certa in merito ma le notizie trapelate ci dicono che Viola starà bene e con lei anche Antonio ed Eugenio. Valsano avrà sbagliato mira? La cosa pare improbabile, visto che le Trame sono molto precise nel dire che la tragedia che ha colpito Palazzo Palladini, avrà lunghi strascichi.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Chi è Lia?

Nelle ultime puntate di Un Posto al Sole, prima delle pausa estiva, Roberto e Marina hanno avuto un colloquio con l'affascinante Lia. La ragazza si è presentata ai due per sottoporre la sua candidatura a nuova cameriera di casa Ferri. Ma la sua presenza è subito sembrata sospetta. Prima di tutto si aggirava fin troppo stranamente intorno a Palazzo Palladini e poi sembra conoscere abbastanza bene sia Roberto che Marina. Negli ultimi giorni è circolata pure la voce che la giovane possa essere legata a Fabrizio, ex marito della Giordano, deciso a vendicarsi di lei. Ma sarà davvero così oppure Lia sarà legata per altri motivi alla coppia storica di Upas? Potrebbe essere una figlia segreta di Roberto Ferri? Chissà, chissà!

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Niko e Manuela insieme?

La morte di Susanna avrebbe ovviamente grandi conseguenze sulla vita di Niko. Il Poggi rimarrà di nuovo solo e potrebbe, un giorno, decidere di rifarsi una vita. Il ritorno delle gemelle e le vacanze passate insieme a Manuela, nei panni di Micaela, potrebbero alimentare le Trame di Upas. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la prossima settimana Manuela rischierà di perdere Niko per sempre. Questo potrebbe voler dire che il suo segreto verrà scoperto oppure potrebbero esserci altri risvolti, tutti da scoprire. Ma se Susanna dovesse veramente venire a mancare e Manuela non perdesse il suo ex fidanzato, si potrebbe pure ipotizzare che tra i due possa sbocciare di nuovo l'amore. Che sia la Cirillo la donna capace di consolare un “vedovo bianco”?

