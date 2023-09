Un Posto al Sole non va in onda il 29 settembre 2023: Salta l'appuntamento con la Soap di Rai3. Ecco perché

Anticipazioni TV

Venerdì 29 settembre 2023 salta l'appuntamento con Un Posto al Sole. La Soap di Rai3 non andrà in onda. Scopriamo perché e cosa ci sarà al suo posto.

Fine settimana senza la compagnia di Un Posto al Sole. La Soap non andrà in onda venerdì 29 settembre 2023. Amara sorpresa per i fan delle vicende di Palazzo Palladini, che dovranno aspettare lunedì per sapere come andrà a finire tra Viola e Damiano, ora che la Bruni è al corrente di quello che davvero sta combinando il Renda. Ma scopriamo nel dettaglio cosa succederà e cosa ci sarà al suo posto su Rai3.

Un Posto al Sole: la Soap non va in onda venerdì 29 settembre 2023

Salta l’appuntamento del venerdì di Un Posto al Sole. La Soap non andrà in onda il 29 settembre 2023. Dopo l’inaspettata sorpresa delle due puntate di venerdì scorso, 22 settembre 2023, Upas questa volta chiude prima la settimana, rimandandoci direttamente a lunedì 2 ottobre 2023. Al suo posto, su Rai3, andrà in onda il documentario intitolato 4 giorni di Libertà. Napoli 1943, in onda con un’anteprima, a partire dalle 21.00. Per rivedere le vicende di Palazzo Palladini e per quelle di Viola e Damiano, dovremo aspettare la settimana prossima che, dalle Anticipazioni della Soap dal 2 al 6 ottobre 2023, si prevedono ricche di colpi di scena.

Un Posto al Sole Anticipazioni 2 ottobre 2023: Viola salverà Damiano?

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 2 ottobre 2023, Viola si troverà a fare i conti con la verità su Damiano. Rosa le ha raccontato tutto ma soprattutto l’ha pregata di intervenire per salvare l’uomo che entrambe amano. La Bruni dovrà decidere se fermare davvero il Renda oppure, capita l’importanza della missione sia per il poliziotto sia per Eugenio, lasciare che le cose si svolgano come organizzato dal magistrato. Una scelta molto difficile, visto i suoi sentimenti sia per il padre di Manuel che per il suo ex.

Anticipazioni Un Posto al Sole per il 2 ottobre 2023: Otello e Renato felici

Nella puntata del 2 ottobre 2023 vedremo anche un Otello e un Renato felici come non mai. In occasione della festa dei nonni, i due capiranno di avere accanto dei nipoti e una famiglia, davvero speciali. Il Testa e il Poggi si sentiranno molto amati. Intanto continueranno i problemi tra Roberto, Ida e Marina, per come gestire la situazione ora che Lara è fuori dai giochi.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 2 al 6 ottobre 2023.