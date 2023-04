Un Posto al Sole non va in onda il 1° maggio 2023: Ecco cosa sarà trasmesso su Rai3 e quando tornerà la Soap

Anticipazioni TV

Piccola pausa per Un Posto al Sole. La Soap non andrà in onda lunedì 1° maggio 2023. Ecco cosa andrà in onda al suo posto e quando verrà recuperata la puntata.

Cambio di programmazione per il 1° maggio 2023 su Rai3. Un Posto al Sole non andrà in onda domani, lunedì. La Soap si prende una piccola pausa per lasciare posto al Concerto del Primo Maggio, che sarà trasmesso a partire dalle 20.00.

Un Posto al Sole non va in onda lunedì 1° maggio 2023

Sarà un lunedì inconsueto quello che affronteremo domani 1° maggio 2023. Un Posto al Sole si prende una piccola pausa. La Soap non andrà in onda per lasciare lo spazio al collegamento con il Concerto del Primo Maggio, che sarà trasmesso in due tranche, alle ore 15.20 e alle ore 20.00. Salterà quindi l'appuntamento quotidiano con le vicende di Palazzo Palladini, arrivate a una grande svolta sia per quanto riguarda il rapporto tra Alberto e Clara, che per quello di Mariella e Guido e persino per quello di Roberto, Marina e Lara. I fan di Upas dovranno fare a meno solo di un episodio, che verrà però prontamente recuperato.

Un Posto al Sole: la Soap torna martedì 2 maggio e sarà trasmesso in doppia puntata venerdì 5 maggio 2023

Un Posto al Sole prenderà, come detto, una brevissima pausa. La Soap tornerà regolarmente martedì 2 maggio 2023, alle ore 20.50 su Rai3. L'episodio non andato in onda il 1° maggio, per lasciare spazio al Concerto del Primo Maggio, verrà recuperato venerdì 5 maggio. Upas raddoppierà il suo appuntamento, con una puntata più lunga e ricca di colpi di scena. Nonostante un cambio di programmazione, la settimana di Un Posto al Sole del 2 al 5 maggio 2023, sarà comunque completa e non ci lascerà a bocca asciutta.

Un Posto al Sole Anticipazioni: ecco cosa succederà il 2 maggio 2023

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 2 maggio 2023: Roberto continuerà a preoccuparsi per la salute del piccolo Tommaso mentre Marina proseguirà nel pensare che i malori del piccolo siano una bugia e che Lara voglia solo attirare le attenzioni del Ferri. Ornella intanto scoprirà che Giulia era già al corrente che Luca De Santis sarebbe diventato primario al suo posto e soffrirà molto per non essere stata avvertita dall'amica. Guido si troverà ancora in grande difficoltà con Mariella. Ormai incastrato nella crociera organizzata dalla moglie, minaccerà Massaro di rivelare tutta la verità.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 2 al 5 maggio 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.