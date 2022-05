Un Posto al Sole: Niko e Alberto rivali mentre Bianca scopre nuovi particolari sulla web challenge

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole, per le nuove puntate della soap in onda su Rai3. Si accende la rivalità tra Niko e Alberto.

Un Posto al Sole continua ad appassionare gli spettatori di Rai3 con colpi di scena sempre più emozionanti. Le Anticipazioni sulla soap partenopea ci svelano che il rapporto tra Niko Poggi e Alberto Palladini, dopo un periodo di tregua, sarà destinato ad evolversi negativamente. Nel frattempo, emergono dettagli sulla web challenge che ha catturato Bianca, e saranno dettagli decisamente inquietanti.

Niko e Alberto ai ferri corti nelle nuove Puntate di Un Posto al Sole

Abbiamo lasciato Niko Poggi e Alberto Palladini in ottimi rapporti nello studio legale, dopo l’iniziale tentennamento nell’assunzione del legale. Nelle puntate di Un Posto al Sole, tuttavia, il cambiamento è sempre dietro l’angolo e la pace che si è instaurata tra i due avvocati avrà vita breve. Le Anticipazioni, infatti, ci svelano che mentre Niko adotterà una visione estremamente professionale per salvaguardare il buon nome dello studio legale, Alberto si mostrerà più aperto al dialogo, anche intimo e talvolta sconveniente, con i suoi clienti, provocando così la forte reazione del Poggi. Cosa accadrà dunque?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Niko furioso con Alberto

Dopo aver intrapreso una collaborazione distesa e pacifica, Niko inizierà a notare sempre più pecche nel lavoro di Alberto e lo accuserà di essere poco serio con i suoi clienti. Nelle ultime puntate della soap di Rai3, in effetti, abbiamo visto Palladini intrattenersi con le gemelle Cirillo, sebbene ci fossero dei precedenti che avrebbero dovuto spingere l’avvocato a maggiore serietà. Come se non bastasse, Poggi ha pizzicato Alberto sulla sua poltrona, atteggiandosi a grande capo. Insomma, Niko è al limite e non la farà passare liscia al suo collega, rinfacciandogli tutto ciò che non va nella loro collaborazione. Questo porterà ad una nuova e più consapevole pace o ad una guerra aperta?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Bianca incastrata!

Abbiamo lasciato la piccola Bianca Boschi alle prese con la web challenge, decisa a mettere un punto a questa situazione che stava via via diventando sempre più assurda e pericolosa. Il fatto, tuttavia, non sembra aver coinvolto solamente la figlia di Angela e Franco, ma anche Gaia. La bambina cercherà di nascondere a Bianca di aver commesso un terribile errore ma, sotto pressione per le domande sempre più insistenti dell’amica che si è accorta del suo lampante malessere, sarà costretta a confessare tutto. A differenza di Bianca, tuttavia, Gaia ha paura di abbandonare la web challenge e commette un errore che potrebbe rivelarsi fatale, accettando la sfida in cima alla torretta della Terrazza!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.