Un Posto al Sole: Michele resterà paralizzato o riuscirà a camminare di nuovo?

Le ultime puntate di Un Posto al Sole hanno lasciato il pubblico con il fiato sospeso: Michele Saviani si è risvegliato dal coma, ma qualcosa ancora no va: il giornalista è rimasto infatti parzialmente paralizzato e ora i fan della Soap di Rai3 si chiedono quale sarà il suo destino. Michele riprenderà a camminare?

Un Posto al Sole: Michele non camminerà più?

Daniele Fusco ha feito gravemente Michele Saviani nelle ultime puntate di Un Posto al Sole: in una colluttazione in ospedale, il primario ha involontariamente sparato un colpo che si è rivelato quasi mortale per il giornalista. Le condizioni di Michele hanno lasciato con il fiato sospeso i fan della Soap e solo nella puntata di venerdì 14 qualcosa è cambiato. Dopo giorni di attesa, finalmente, Michele si è risvegliato, ma qualcosa ha allarmato immediatamente i fan. Ai medici che lo hanno visitato, Michele ha rivelato di non riuscire a muovere la gamba sinistra! Per l'uomo e la sua famiglia, come svelano le Anticipazioni delle puntate dal 17 al 21 marzo, si prospettano momenti difficili. Michele riprenderà a camminare?

Un Posto al Sole: il destino di Michele è incerto, potrebbe abbandonare la Soap?

Le condizioni di Michele Saviani preoccupano i suoi famigliari: l'uomo si è risvegliato e, se inizialmente tutti sembravano aver tirato un sospiro di sollievo, presto si rendono conto che il peggio non è ancora passato. Infatti, al suo risveglio il giornalista ha presto realizzato di non poter muovere la gamba sinistra! Questo evento sarà momentaneo o permanente? La sua situazione non si risolverà nel breve periodo, ma sarà necessario attendere per scoprire cosa gli accadrà. Le Anticipazioni svelano che l'uomo potrebbe dover subire una delicata operazione, forse, per permettergli di riacquistare il completo uso degli arti. Ma non è stato rivelato quale sarà l'esito di questo intervento: Michele potrebbe restare paralizzato? O, nella peggiore delle ipotesi, non sopravvivere affatto?

Un Posto al Sole: polemica sul web per la vicenda di Michele Saviani: "Adesso basta"

La vicenda di Michele Saviani ha provocato non poche discussioni sul web: essendo un volto storico della Soap di Rai3, molti fan si sono affezionati a lui, alle sue vicende professionali e sentimentali e non desiderano vedere un protagonista di Un Posto al Sole così amato dover abbandonare la storia. Si tratta al momento solo di un'ipotesi, ma alcuni fan hanno protestato per l'inaspettata piega che ha preso la vicenda di Fusco e il tragico epilogo che è spettato a Michele. L'uomo, al momento, si è risvegliato, ma non ha ripreso totalmente la sua funzione motoria, ragion per cui potrebbe essere necessaria un'operazione delicata che gli permetterebbe di riacquistare l'uso delle gambe. Non è dato sapere cosa accadrà, ma i fan hanno protestato al solo pensiero di dover dire addio al giornalista Michele Saviani. Per scoprire quale sarà il destino di Michele non ci resta che attendere le prossime puntate.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdi su Rai 3 alle ore 20.50.