Un Posto al Sole: Marina (ancora) colpevole di un crimine, mentre Roberto la fa franca? Adesso basta!

Le trame dei prossimi episodi di Un Posto al Sole ci svelano che il processo per l'affidamento del piccolo Tommaso si complicherà ulteriormente con una misteriosa aggressione che rischierà di rovinare la vita di Marina, ritenuta la principale indiziata dell'evento. Che sia tutto un piano orchestrato da Roberto Ferri per punire la Giordano e in qualche modo raggiungere i suoi scopi? Ma, soprattutto, questa ulteriore complicazione era necessaria?

Un Posto al Sole: il processo per l'affidamento di Tommaso si complica...ancora

Ammettiamolo: il processo per Tommaso sta andando davvero per le lunghe. E, non per le questioni puramente burocratiche e i cavilli giudiziari che troveremo nella realtà, ma perché sembra che non si voglia arrivare a una conclusione. Con il ritorno di Lara e i tentativi di Roberto Ferri di accattivarsi di nuovo Martinelli e poi di persuadere - per fortuna inutilmente - suo figlio Filippo e Serena a chiedere l'affidamento del piccolo Tommaso, sembra che proprio il piccolo Tommy sia passato in secondo piano, persino per sua madre Ida, che udienza dopo udienza appare sempre più sfinita e senza forze. Ma, la vera domanda che forse ci dobbiamo porre è: questa nuova aggressione di cui parlano le anticipazioni...era davvero necessaria?

Un Posto al Sole: perché alla fine è sempre colpa di Marina Giordano?!

Dalle Anticipazioni sappiamo anche che la principale indiziata dell'evento sarà ritenuta Marina Giordano. Ora, è vero che la dark lady di Palazzo Palladini non si è guadagnata questo titolo perché dolce e zuccherosa, ma non staremo forse esagerando? I fan della Soap di Rai3 ricorderanno certamente l'aggressione a Greta, ex moglie di Roberto, in seguito alla quale la donna ebbe seri problemi di salute. E, ancora, più recentemente, il piano di Marina e Roberto di eliminare Lara facendola aggredire da Gabriella, ex amica della Giordano e detenuta del carcere. Per quanto il curriculum di Marina non sia certo immacolato e sia spesso al centro di trame oscure, sembra che si cerchi di ricordare al pubblico che Marina Giordano sarà sempre colpevole di qualcosa. Ogni volta, infatti, che Marina riesce a ritrovare un suo equilibrio e un briciolo di serenità, un evento la riporta a perdere di nuovo la retta via e a tornare a essere la signora del male di Palazzo Palladini.

Un Posto al Sole: Roberto Ferri la farà franca di nuovo?

Siamo felici che Roberto Ferri e Alberto Palladini abbiano riscoperto cosa significa essere padri, ma almeno nel caso del primo sarebbe stato meglio se la memoria gli fosse tornata con un uno dei suoi figli: Cristina e Sandro (questi sconosciuti!), per non parlare del povero Filippo, scongelato all'occasione per diventare la pedina nelle mani di suo padre. Anche la misteriosa aggressione di cui si parla nelle Anticipazioni potrebbe essere stata architettata da Ferri per punire Marina, colpevole di avergli voltato le spalle. Dopotutto, sappiamo che Roberto non si fa scrupoli ed è disposto a tutto pur di ottenere ciò che vuole. Anche nelle ultime puntate, l'uomo ha di nuovo sedotto Lara per i suoi scopi. Forse, sarebbe finalmente ora che anche il perfido imprenditore la paghi per il modo subdolo in cui tratta le persone intorno a lui, soprattutto, le donne che dice di amare. Dove si firma la petizione per evitare che Roberto Ferri la faccia franca di nuovo?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.