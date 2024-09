Un Posto al Sole: Alberto e Roberto alla scoperta della paternità... ed era ora!

Anticipazioni TV

Alberto e Roberto si sono riscoperti padri. Nelle puntate di Un Posto al Sole in onda in questi ultimi mesi, anzi in questi ultimi anni, i due bad boys della Soap si sono molto affezionati sia a Federico che a Tommaso, i loro "figli" più piccoli ed era pure ora che scattasse in loro il senso di paternità.

Le Soap Opera ci hanno ormai abituato a salti temporali, a recasting, all’arrivo di nuovi personaggi e all’addio ad altri ma ci hanno anche insegnato che a volte, alcuni protagonisti vengono pure dimenticati… addirittura dai loro stessi genitori. In Un Posto al Sole sono tanti i papà – e pure le mamme – che non parlano da tempo dei propri rampolli e che non li vedono ma due tra tutti lasciano il segno. Stiamo parlando di Alberto e Roberto che, con la paternità, ci hanno per anni proprio bisticciato. Solo ultimamente, da qualche anno per Ferri e da meno per Palladini, si sono riscoperti padri amorevoli e attaccati ai propri “bambini”… e osiamo dire che fosse pure ora.

Un Posto al Sole: chi sono i figli di Alberto e Roberto?

Prima di addentrarci nella nostra analisi sulla scoperta della paternità da parte di Alberto e Roberto, ricordiamo chi sono i pargoli dei due bad boy di Un Posto al Sole.

Roberto Ferri è sicuramente il più prolifico tra i due. Il manager ha ben quattro figli naturali , a cui aggiungiamo un quinto – Tommy – che lui ha riconosciuto come suo e che desidera continui a esserlo nonostante abbia scoperto di non avere nemmeno una goccia di sangue in comune. I rampolli di casa Ferri sono : Filippo , Tommaso (senior e morto anni fa), Sandro e Cristina . A parte Filippo, che abita a Palazzo Palladini, gli altri eredi ancora in vita non si vedono da un po’. Cristina compare sporadicamente, perlopiù in occasione di qualche festività.

è sicuramente il più prolifico tra i due. Il manager ha , a cui aggiungiamo – – che lui ha riconosciuto come suo e che desidera continui a esserlo nonostante abbia scoperto di non avere nemmeno una goccia di sangue in comune. I : , (senior e morto anni fa), e . A parte Filippo, che abita a Palazzo Palladini, gli altri eredi ancora in vita non si vedono da un po’. Cristina compare sporadicamente, perlopiù in occasione di qualche festività. Alberto ha invece solo due figli, naturalissimi! Il primo, Gianluca, è lontano da tempo e non ha alcun rapporto con suo padre mentre Federico, il bambino che Palladini ha avuto con Clara, è ora con sua madre e Sabbiese, inserito pure lui nel programma protezione testimoni. L’avvocato ha rischiato di perderlo più volte e ultimamente ha dovuto fare una corsa contro il tempo per salvargli la vita.

Un Posto al Sole: Roberto (ri)scopre la paternità con Tommy

Roberto è uno dei personaggi storici di Un Posto al Sole e prima che diventasse più umano e meno perfido ci sono voluti anni. Ferri è sempre stato capace di incutere timore e paura, persino nelle proprie compagne e nei propri figli e anzi, inizialmente, non sembrava proprio portato a diventare padre. Non solo non ha riconosciuto Filippo e Tommaso senior ma si è comportato in modo decisamente poco amorevole con Sandro, il ragazzo avuto con Eleonora e nato in seguito a una violenza sessuale.

Come padre, Roberto, a nostro parere, si è dimostrato poco capace e sin troppo “padre padrone”. Tutti i suoi rampolli, una volta riconosciuti, hanno dovuto seguire i suoi voleri e c’è stato chi, come Filippo, ha saputo tenergli testa e ora comincia a trarne i primi frutti e c’è chi come Tommaso e Sandro, che si è tenuto lontano da lui per proteggersi e per impedire che la propria natura venisse schiacciata.

La morte di Tommaso ha però scosso Roberto, che però non ha saputo comunque riallacciare interamente i suoi rapporti con Sandro, costretto ad andarsene per seguire i suoi sogni ma anche per difendersi dai pregiudizi sulla sua omosessualità. Cristina è per il momento troppo piccola e troppo lontana per farci capire come sarà in futuro il suo legame con il padre, che comunque – quando c’è – le dimostra a modo suo un certo attaccamento.

Roberto ha dimostrato di essere veramente padre con il piccolo Tommy, per il cui affido sta combattendo nonostante non sia nemmeno un suo figlio naturale. Il manager – come ci ha rivelato anche Riccardo Polizzy Carbonelli nella nostra intervista – ha riscoperto la propria paternità affezionandosi al bambino che Lara ha spacciato per suo e per cui è disposto a tutto, anche a perdere Marina. Filippo rimane per noi ancora un tasto dolente, ovvero non comprendiamo del tutto il legame che esiste tra il Sartori e Ferri, a volte molto uniti e altre volte come cane e gatto, per questioni di potere.

Un Posto al Sole: Alberto innamorato di Federico. Gianluca questo sconosciuto!

Alberto è invece l’emblema di chi la paternità la scopre improvvisamente! Palladini, creduto sterile per anni, ha avuto il piccolo Federico dalla sua storia d’amore travagliata e piena di tradimenti – da parte di lui – con Clara. L’avvocato ha provato a fare il compagno amorevole e disponibile ma in un modo o nell’altro ha finito per rovinare tutto. Si è però dimostrato un padre davvero affezionato a suo figlio. Con i suoi modi, molte volte discutibili, ha sempre voluto il meglio per il suo piccolo e ha sofferto tantissimo nel doversi separare da lui, quando la Curcio è entrata nel programma protezione testimoni con suo marito Eduardo. E come commentare la disperazione di Alberto quando la sua compagna, in preda allo sconforto e spaventata che le togliessero la custodia del piccolo, ha deciso di fuggire. Federico sembra una possibilità di riscatto per Alberto e abbiamo creduto davvero che potesse redimersi e cambiare, sino a quando, non ha deciso di prendere accordi con Torrente e di vendergli Sabbiese, non capendo che così facendo in un modo o nell’altro avrebbe fatto soffrire Clara e di conseguenza pure il loro figlio.

Alberto ha però un altro figlio, che se notate non nomina quasi mai: Gianluca. I veterani di Un Posto al Sole penseranno che questo è più che normale, visto come è finita tra loro e come non si sono nemmeno salutati dopo la partenza del ragazzo, per tornare a vivere con la madre. Palladini, per il suo primogenito, non è stato mai un padre amorevole anzi lo ha costretto a essere connivente in una situazione molto complicata e pericolosa, che avrebbe potuto distruggere entrambi. E con un Alberto incapace di fare il papà e anzi capace di far correre pericoli al proprio rampollo, quest’ultimo non si è certo fatto remore di denunciare il proprio genitore e andarsene per sempre, desideroso di non averci a che fare.

Noi speriamo sempre che una redenzione completa possa colpire sia Alberto che Roberto e che li porti a riconciliarsi con tutti i figli e a gioire di questo amore… ma vista la questione di Radio Golfo 99 e visti altri comportamenti poco rassicuranti, continuiamo a crede che questi due personaggi rimarranno padri di due figli unici, ovvero Tommy e Federico.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.