Un Posto al Sole: Mariella e Guido a un bivio, come finirà tra loro?

Anticipazioni TV

Dopo le vacanze estive scopriremo cosa succederà tra Mariella e Guido. Nelle puntate di Un Posto al Sole, in arrivo su Rai3 dopo Ferragosto, rivedremo la coppia insieme oppure no?

C’è tanta confusione nei cuori di Guido e Mariella e probabilmente la nube di incertezze verrà spazzata dopo l’estate. Sì perché, dopo la vacanza di Palinuro, tutto sarà più chiaro ma quale sarà la scelta dei genitori di Lollo? Daranno alla loro relazione un’altra chance e Guido sarà davvero convinto e pentito come dice di essere? Vediamo insieme cosa è successo prima della pausa estiva e cosa ci dobbiamo aspettare dalle prossime puntate, presto in arrivo su Rai3.

Un Posto al Sole: Guido e Mariella punto e a capo?

Nelle puntate di Un Posto al Sole andate in onda prima della pausa estiva della Soap, tra Guido e Mariella è successo l’inevitabile. E sì i due hanno finito per andare a letto insieme e per confondere le idee all’Altieri. La vigilessa è ovviamente contenta che sia successo, visto che non ha mai smesso di amare il suo ex marito ma è anche particolarmente convinta che Guido, se Claudia non lo avesse lasciato, non sarebbe tornato da lei. E in effetti è la considerazione che facciamo anche noi e ci fa piacere che Mariella abbia messo in chiaro le cose con il Del Bue, un po’ troppo confuso negli ultimi tempi.

Un Posto al Sole: la vacanza a Palinuro cambierà tutto?

Scopriremo solo dopo le vacanze come andrà tra i due e se tra loro possa esserci una chance o meno di ricucire il proprio rapporto, con grande felicità di Lollo. Ed è proprio per lui che i due si sono riavvicinati e che Mariella vuole andarci con i piedi di piombo. L’Altieri ha confessato a Guido di essere ancora innamorata di lui e che questa non sia una novità neanche per lui. Ma alcune cose sono cambiate. Vedere suo figlio così tormentato, tanto da ritornare a fare la pipì a letto, le ha dato la forza di dire basta e di non farsi più condizionare dagli eventi e dalle passioni. Per questo la decisione di passare la seconda settimana di vacanza a Palinuro, si è rivelata difficile. È certo che per l’Altieri sarà un duro ritorno dalle vacanze ed è sicuro che Sasà non sarà tanto contento di quanto ha combinato la sua amica, che lui vuole solo proteggere. Ma dobbiamo aspettarci un cambiamento al rientro dalle vacanze?

Che ne sarà di Guido e Mariella? Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate di Un Posto al Sole

Siamo abbastanza certi che durante le vacanze molte decisioni verranno prese. Sì perché è impossibile che Mariella e Guido lascino le cose in questo modo. L’Altieri ha chiesto tempo al compagno e lui, forse stavolta sinceramente, ha confermato di essere convinto di quello che dice; Mariella gli è mancata e lui vorrebbe avere un’altra chance per il loro amore. Ma possibile davvero che questa nuova opportunità capiti? Noi crediamo di sì ma pensiamo anche che qualche altro intoppo capiterà. Ci spieghiamo meglio: Mariella è ancora molto innamorata di Guido e visto la felicità che ha dimostrato nel raccontare a Serena della notte d’amore con l’ex, immaginiamo che dopo le vacanze penserà di ricucire il loro rapporto, con lentezza ma con sicurezza. Ma nella vita di Guido pensiamo che torni Claudia e che questo ribalti di nuovo la situazione. Saprà il Del Bue dimostrare alla madre di suo figlio che quanto le ha detto è vero e stavolta non farsi convincere dall’attrazione per l’attrice? Lo scopriremo.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.