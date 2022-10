Un Posto al Sole, la Soap non va in onda Oggi 13 ottobre 2022: Scopriamo perché e quando tornerà su Rai3

Anticipazioni TV

Salta l'appuntamento con Un Posto al Sole Sole. Oggi, 13 ottobre 2022, la Soap di Rai3 non andrà in onda. Scopriamo cosa sta succedendo e quando torneranno le vicende di Palazzo Palladini.

Attenzione, attenzione! Cambio di programmazione per Un Posto al Sole. La Soap di Rai3 oggi – 13 ottobre 2022 – non andrà in onda. L'appuntamento con le vicende di Palazzo Palladini lascia il suo posto allo Sport e precisamente al Mondiale di Pallavolo Femminile e al match Italia vs Brasile. Ma scopriamo insieme quando sarà recuperato l'episodio di stasera.

Un Posto al Sole non va in onda stasera 13 ottobre 2022

Serata malinconica per gli appassionati di Upas. Oggi, 13 ottobre 2022, salta l'appuntamento con Un Posto al Sole. La Soap deve lasciare posto alla Semifinale del Mondiale di Pallavolo Femminile che vedrà l'Italia sfidare il Brasile. Per poter riprendere con le vicende di Palazzo Palladini e continuare a scoprire cosa succederà a Marina e Roberto, a Manuela, Micaela e Serena, a Niko e Jimmy e a Chiara e Nunzio, non dovremo aspettare molto.

Un Posto al Sole: in onda venerdì 14 ottobre 2022 con un doppio episodio

I fan di Un Posto al Sole possono tirare un sospiro di sollievo. L'episodio che non andrà in onda stasera, verrà presto recuperato. Dovremo infatti aspettare solo un giorno, per tornare a Palazzo Palladini. Domani, venerdì 14 ottobre 2022, Upas sarà trasmesso con un doppio episodio sempre alle 20.50 su Rai3.

Un Posto al Sole Anticipazioni 14 ottobre 2022: ecco cosa succederà nella puntata

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la doppia puntata del 14 ottobre 2022. Le Trame dei due episodi della Soap, in onda alle 20.50 su Rai3, ci rivelano che: tra Niko e Manuela le cose vanno alla grande. La Cirillo, nonostante quello che sta succedendo tra la gemella e il suo ex, si è riavvicinata al Poggi e lo sta aiutando a superare il triste momento che sta vivendo, dopo la morte di Susanna. Serena non è per nulla contenta delle azioni della sua sorellina e teme che questo riavvicinamento possa creare ancora più danni alla loro famiglia. Intanto Chiara deve prendere una decisione difficile. Il suo destino sembra non volerla a Napoli, almeno per il momento. Per affrontare il suo problema con la dipendenza da droghe, la ragazza deve lasciare la città. Nunzio andrà con lei o per il momento rimarrà con Katia e Franco? A Palazzo Palladini tornerà il terrore. Una nuova brutta notizia finirà per scuotere gli abitanti della grande ex villa della famiglia Palladini e Marina ne sarà la sfortunata protagonista. Il giorno prima della partenza per il consueto salone nautico, a cui partecipa tutti gli anni, la Giordano scompare. La donna, dopo una violenta discussione, non risponde più al telefono. Cosa le sarà successo? Fabrizio sarà tornato alla carica? Intanto a casa Cirillo-Sartori, Micaela e Manuela avranno un duro scontro. La madre di Jimmy, furiosa contro la gemella, le urlerà di non mettersi in mezzo e di allontanarsi immediatamente da Niko. Il tutto avverrà sotto gli occhi gelati di Serena e Filippo, preoccupati che questa situazione possa portare solo altro caos. Samuel invece, convinto dalle parole di Mariella, pensa che Nunzio voglia rubargli il posto da chef.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.