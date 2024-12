Un Posto al Sole: La Soap di Rai3 non si ferma per le vacanze natalizie e si prepara a episodi pieni di novità

Anticipazioni TV

Un Posto al Sole non si ferma! La Soap di Rai3 va in onda per tutta la settimana di Natale 2024. Sono in arrivi episodi molto dolci ma anche pieni di sorprese, non tutte positive.

Natale si avvicina! La prossima settimana cominceranno, ufficialmente le settimane delle vacanze natalizie e molte programmazioni televisive subiranno dei cambiamenti. Ma cosa succederà alle Soap Rai? Vi riveliamo subito che ci sarà lo stop, dal 23 al 27 dicembre 2024, de Il Paradiso delle Signore mentre Un Posto al Sole continuerà a farci compagnia su Rai3. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà e cosa vedremo.

Il Paradiso delle Signore in pausa: la Soap di Rai1 torna dopo Natale 2024

Per Il Paradiso delle Signore arriva lo stop per le vacanze natalizie. La Soap di Rai1 non sarà trasmessa dal 23 al 27 dicembre 2024 ma tornerà a farci compagnia dal 30 dicembre 2024 per una settimana ricca di sorprese e di belle novità, come il matrimonio di Salvo ed Elvira. Sarà quindi una breve pausa, giusto qualche giorno per i dipendenti del grande magazzino di Roberto e Marcello, che si apprestano a vivere un nuovo anno, per noi sarà il 2025 per il 1966, ricco di novità e di nuovi arrivi. Scopriremo prestissimo chi prenderà il posto di Elvira, incinta, ma soprattutto capiremo come andrà tra Odile e Matteo ma anche tra Odile e Umberto, che sospettiamo – con sempre più fermezza – che possa essere il padre della ragazza.

Un Posto al Sole al Sole: la Soap va in onda per tutte le vacanze di Natale

Un Posto al Sole diversamente dalla sua collega Rai, non andrà in vacanza. La Soap di Rai3 continuerà a farci compagnia per tutte le vacanze natalizie, anche nei giorni di Natale e Santo Stefano. Non ci saranno, in queste giornate, degli episodi eclatanti ma durante la settimana dal 23 al 27 dicembre 2024 ci saranno comunque delle novità. Niko farà chiarezza tra Valeria e Manuela e farà fare alla Cirillo una promessa molto importante mentre Roberto dovrà controllare le azioni di Michele sempre più determinato a continuare con le sue indagini. Ida invece avrà delle notizie su suo figlio, che la renderanno molto nervosa e condizioneranno l’umore di tutta la famiglia di Diego.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Che Natale e che Capodanno sarà

Natale è una delle feste più sentite a Palazzo Palladini. A partire da Raffaele con il suo presepe, per arrivare all’albero di Natale gigantesco di casa di Roberto, tutti gli inquilini del grande stabile vogliono vivere le vacanze appieno. Ci sarà chi partirà per la Sicilia e chi rimarrà a Napoli; chi vedrà i parenti e chi no ma soprattutto al momento non c’è traccia di Otello. Possibile che non arrivi in città? Guido e Mariella vivranno il loro primo Natale da separati e il Del Bue scoprirà presto se la sua ex moglie ha deciso di accontentarlo o meno per Capodanno. Il vigile comprenderà anche di essere molto fortunato. Nonostante tutto ha infatti la possibilità di stare accanto a suo figlio, cosa che invece Alberto non può fare, visto che il suo Federico non è con lui. Clara ed Eduardo, furiosi per quanto accaduto alla loro famiglia, hanno scelto di non ritornare mai più nella loro città natale e questo ha reso Palladini molto triste. Dovrà infatti stare lontano, per diverso tempo, dal suo bambino e questo anche nel periodo più dolce dell’anno.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.