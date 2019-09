Un Posto al Sole, intervista a Ludovica Bizzaglia: "Il mio motto è Abbi cura di splendere. Anita? Ammiro la sua tenacia"

Anticipazioni TV

Ludovica Bizzaglia si racconta nella nostra video intervista. Dalla sua esperienza in Un Posto al Sole al suo libro che si intitola come il suo motto: Abbi cura di splendere, perché è fondamentale credere nei propri sogni.

Abbi cura di splendere! Non è solo il titolo del primo romanzo di Ludovica Bizzaglia ma è la frase che meglio rappresenta questa ragazza, luminosa e solare come queste giornate di fine estate. Ludovica è giovanissima e vanta già una carriera lunga e piena di successi. A chi la conosce solo nel suo ruolo di Anita Falco – sensuale e contraddittorio personaggio di Un Posto al Sole e protagonista di un intenso triangolo amoroso – diciamo di voltare pagina e di lasciarsi catturare dalla vera essenza di questa preparatissima attrice.

Si perché il suo curriculum vitae non ha nulla da invidiare ai suoi colleghi "più maturi", a partire dalla sua partecipazione a film come – e andiamo per ordine – Amore 14, Torno indietro e cambio vita, Ma tu di che segno 6?, fino ad arrivare alle sue numerose presenze nelle fiction. Tra queste, è sicuramente da ricordare Un'altra Vita, in cui interpreta Margherita Guarnieri, saggia e studiosa figlia di una superba Vanessa Incontrada.

Nella nostra chiacchierata, abbiamo voluto ovviamente chiederle qualche spoiler su Un Posto al Sole, sul destino della sua Anita e se Vittorio sceglierà lei o l'ingenua Alex ma abbiamo anche investigato sul suo rapporto con i social e con la popolarità che da questi deriva, fino a parlare di un grande maestro: Gigi Proietti, con lei sul set di Una Pallottola nel cuore e nel 2015 nel già citato Ma tu di che segno 6?

Non vi vogliamo svelare di più e vi lasciamo alla nostra video intervista, con un messaggio finale a tutti i suoi fan!

La nostra video intervista a Ludovica Bizzaglia:

