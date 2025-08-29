Un Posto al Sole: grandi cambiamenti e addii presto in arrivo nella Soap. Ecco cosa succederà

Anticipazioni TV

Un Posto al Sole è tornato dalle vacanze da poco e c'è già aria di cambiamenti. Scopriamo insieme cosa succederà nei prossimi episodi della Soap di Rai3.

Un Posto al Sole è tornato in onda dopo ben due settimane di Stop. Non succedeva da tanto che la Soap si fermasse per un periodo così lungo e negli ultimi anni siamo stati abituati a seguire “Le Storie di Un Posto al Sole”, una programmazione speciale dedicata agli eventi più importanti e le storie più avvincenti della stagione. Questa volta però Upas ha proprio chiuso i battenti, forse per prepararci psicologicamente o meglio caricarci per le puntate inedite, partire lo scorso 25 agosto. E negli episodi che ci faranno compagnia in queste settimane ne vedremo davvero delle belle; sono previsti dei grandi cambiamenti ma anche degli addii, alcuni forse definitivi. Ma scopriamo insieme cosa sta succedendo e cosa succederà.

La nuova stagione di Un Posto al Sole sarà piena di novità

La nuova stagione di Un Posto al Sole è iniziata lo scorso lunedì 25 agosto 2025 e ha ripreso il filo del racconto interrotto venerdì 8 agosto 2025, con tanti punti interrogativi da risolvere. Non è la prima volta che gli episodi di Upas si interrompono sul più bello prima della pausa estiva e ricordiamo ancora con grande tensione l’anno in cui abbiamo dovuto attendere la fine delle vacanze per conoscere la sorte di Viola e della povera Susanna, vittime di un agguato camorristico. Quest’anno i drammi non sono stati così forti ma è stato comunque tenuta in sospeso la questione del bacio tra Damiano e Rosa così come la preoccupante situazione di Eugenio e di Gianluca. Piano piano tutti i nodi stanno venendo al pettine e per dipanare tutto dovremo aspettare ancora un po’ di tempo; quel che è certo è che sono in arrivo grandi e succose novità, tutte da scoprire. E vediamo qualche informazione che è già trapelata sul web.

Un Posto al Sole: Damiano pronto al trasferimento

Tra le grandi novità in arrivo ci sarà la drastica decisione di Damiano di lasciare Napoli. Abbiamo visto Renda molto stanco della sua relazione con Viola e particolarmente infastidito dal fatto che la ragazza non gli abbia ancora dato una risposta – che per lui dovrebbe essere solo positiva – alla loro convivenza. La questione malattia di Eugenio ha distratto ulteriormente la Bruni e l’ha portata a prendere ancora tempo con il suo compagno, cosa che ha fatto infuriare il poliziotto che ora non vede l’ora di scoprire l’esito del concorso per diventare viceispettore. Se lo vincesse la sua vita cambierebbe radicalmente e potrebbe persino abbandonare Napoli per trovare la felicità altrove. E in effetti nei progetti di Damiano ci sarà un trasferimento e quando Rosa verrà a sapere delle intenzioni del suo ex compagno, sarà molto spaventata e cercherà di fargli cambiare idea. Ma ci riuscirà oppure davvero il poliziotto chiuderà ogni cosa nella sua città natale e tenterà la fortuna altrove? Viola riuscirà a fermarlo e a decidersi a cominciare con lui quella convivenza che è diventata nel tempo una chimera e che ha portato i due a prendersi una pausa di riflessione?

Un Posto al Sole: Eugenio muore?

Viola potrebbe non tornare accanto a Damiano e non solo per la questione della convivenza ma anche e soprattutto per la morte di Eugenio. Di questo evento spaventoso – e che ci auguriamo non avvenga – se ne sta parlando da tutta l’estate. Nicotera è stato operato e i medici hanno dato l’ok alle sue dimissioni. Il magistrato potrebbe però non fare in tempo a tornare a Napoli e i presagi sono davvero funesti. In effetti il suo interprete, Paolo Romano, è entrato nel cast de Il Paradiso delle Signore ed è probabile che questa novità – che impone all'artista un impegno giornaliero – potrebbe impedirgli di essere presente su due set contemporaneamente.

Forse è arrivata l’ora di salutare il personaggio di Nicotera e forse si tratterà di un addio per sempre. Potrebbe però anche non accadere nulla di tutto ciò, del resto Eugenio non è una presenza fissa nelle trame di Upas e potrebbe sparire, come già successo, dai radar per lungo tempo, quello che serve a Romano per portare il suo impegno con la Soap di Rai1. Scopriremo più avanti quale sarà il suo futuro e, lo ribadiamo, speriamo di non dovergli dire addio per sempre.

Un Posto al Sole: la sigla di Upas cambia…

C’è un altro cambiamento di cui in questi giorni si sta parlando moltissimo e di cui, sicuramente, vi sarete accorti. Nella sigla di Un Posto al Sole, mancano alcuni personaggi, i più giovani. Sono sparite le figlie di Serena così come il piccolo Antonio, segno che non vedremo spesso i tre bambini. È vero anche che le piccole Sartori non compaiono nella Soap da tempo ed era quindi prevedibile che scomparissero dall’intro di Upas mentre Antonio è una novità che non ci aspettavamo. Gli unici “piccoli” a rimanere costanti sono Manuel e Jimmy che, in effetti, negli ultimi tempi hanno acquistato sempre più importanza nelle trame della Soap.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.