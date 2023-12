Un Posto al Sole, Francesco Vitiello è diventato papà: auguri all'interprete di Diego!

Anticipazioni TV

L'interprete di Diego Giordano in Un Posto al Sole, Francesco Vitiello, è diventato padre: il commovente annuncio!

Lo storico interprete di Diego Giordano in Un Posto al Sole, l'attore Francesco Vitiello ha annunciato di essere diventato papà! La notizia è stata diffusa dal diretto interessato con un tenero post su Instagram.

Nelle scorse ore, Francesco Vitiello, noto ai fan di Un Posto al Sole per il ruolo di Diego Giordano nella Soap di Rai3, ha rivelato al pubblico di essere diventato papà. L'attore ha diffuso la notizia con un post su Instagram, in cui si mostra con il neonato stretto al petto in un dolcissimo scatto. Da sempre molto riservato sui social, Vitiello ha deciso di condividere questo speciale momento con i numerosi followers che da anni lo seguono.

A corredo dello scatto l'attore della Soap ha aggiunto una didascalia che non lascia spazio ad alcun dubbio:

"Babbo a Natale"

In questo modo, l'attore ha confermato di essere diventato papà per la prima volta proprio in occasione della festività del 25 dicembre. Data la sua riservatezza, Vitiello non ha condiviso ulteriori dettagli sulla nascita del figlio, come il nome del piccolo o quello della madre. Tuttavia, i fan non hanno trattenuto l'entusiasmo di fronte alla notizia che l'interprete di Diego Giordano è diventato padre e hanno affollato il post dell'attore con messaggi di auguri. Tra i commenti entusiastici, anche quelli di diversi colleghi di Un Posto al Sole.

Un Posto al Sole Anticipazioni: il futuro di Diego e Ida è sempre più incerto!

Se nella vita reale Francesco Vitiello sta vivendo un momento di grande gioia per essere diventato padre, nella Soap di Rai3 il suo personaggio sta attraversando un periodo non facile: dopo aver trovato un barlume di felicità con Ida, la mamma del piccolo Tommy, Diego se l'è vista portare via dai coniugi Ferri, decisi a riportare la ragazza in Polonia, impedendole di vedere Diego e rivelare al mondo la verità sul bambino. Preoccupato perché Ida non risponde alle sue chiamate, Diego ignora però che la ragazza è ostaggio della sua stessa famiglia e non riesce a darsi pace per quanto sta succedendo. Riuscirà il Giordano a scoprire la verità sulla sparizione di Ida?

