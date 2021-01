Un Posto al Sole: ecco cosa è successo nella soap nel 2020

Anticipazioni TV

Rivediamo insieme cosa è successo nelle puntate di Un Posto al Sole andate in onda nel 2020, sempre su Rai3.

Un Posto al Sole si avvia verso la prima puntata del 2021. A poche ore dallo scoccare della mezzanotte, vogliamo ricordare cosa è successo nelle puntate della soap, andate in onda in questo particolare anno 2020. Vi ricordate come è cominciato l'anno e cosa è successo agli abitanti di Palazzo Palladini? Se la risposta è no o se siete desiderosi di fare un rapido ripasso, ecco a voi il riassunto del 2020 di Upas:

Un Posto al Sole: ecco cosa è successo nel 2020

Il tradimento di Filippo e la fine del suo matrimonio con Serena

L'anno non poteva iniziare nel peggiore dei modi per la coppia Sartori – Cirillo. Il viaggio di lavoro di Filippo si è trasformato velocemente in un'avventura amorosa ed extraconiugale che ha posto le basi per la fine del suo matrimonio con Serena. Il segreto, lo sappiamo, non è rimasto per lungo tempo nascosto e la Cirillo – delusa dal comportamento del marito – ha deciso di tagliare i ponti con lui, cominciando una dura battaglia legale (fatta di tira e molla) per l'affido della piccola Irene. A peggiorare le cose ci si è messo Leonardo. L'Arena, che da tempo aveva un debole per Serena, si è insinuato nella vita della donna, molto addolorata per la perdita del suo consorte. E, come sappiamo, è riuscito a conquistare il suo cuore. A fine estate le cose hanno però preso una piega completamente diversa. Filippo e Serena sono tornati insieme e Leonardo, con la coda tra le gambe, ha dovuto dire addio alla donna che ama e purtroppo anche al figlio che lei aspettava da lui.

Patrizio dal ritorno al Vulcano al ritorno di fiamma con Rossella

A inizio anno abbiamo assistito anche al ritorno di Patrizio a Il Vulcano. Dopo aver tentato di fare carriera come chef in Piemonte, il Giordano ha sentito nostalgia di casa. È così tornato dove tutto è cominciato e Silvia ha accolto il ragazzo a braccia aperte. Peccato però che nella cucina del ristorante di Un Posto al Sole sia stato assunto Samuel, che ha dato del filo da torcere al cuoco. Per Patrizio il 2020 è stato un anno di grandi sconvolgimenti. Non solo il suo ritorno a Napoli ma anche l'inizio della sua convivenza con Vittorio e il ritorno di fiamma per Rossella, finalmente laureanda. Tra la Graziani e il suo ex fidanzato – trama che ancora adesso rallegra Un Posto al Sole – è tornato l'amore. Peccato per il terzo incomodo di Ilaria, la collega di Ross, con cui il giovane Giordano ha avuto una fugace notte d'amore.

Marina dall'accusata di omicidio alla perdita dei Cantieri Flegrei

Anno difficile pure per Marina. Per la Giordano, il 2020 si è aperto con la morte di Sebastiano Rosato, di cui la donna viene accusata. A farsi carico di questo fardello è però Fabrizio, che ha da poco cominciato con Marina una romantica storia d'amore. L'uomo per salvare la sua amata e per espiare le sue colpe – è lui che ha condannato il padre di Marina a una vita di latitanza – si costituisce, scagionando la sua amata. La manager non si è però data pace per il sacrificio del suo Fabrizio e contro il parare di Roberto – tornato alla carica con lei – si è impegnata a trovare il vero colpevole. La storia ha tenuto banco per diverso tempo fino a quando Marina non ha scoperto che dietro a tutto questo c'era una sua vecchia conoscenza, una sua nemica pronta a tutto pur di vendicarsi di lei. La storia d'amore tra Fabrizio e Marina è culminata con la proposta di matrimonio da parte del Rosato ma Ferri, geloso del nuovo amore della sua ex moglie, è tornato a farsi minaccioso. Il manager si è così alleato con Lara, una sedicente portavoce del magnate russo Menkov, che si è proposta di salvare i Cantieri Palladini dalla bancarotta. Insieme a lei, Ferri è riuscito nel suo intento di tornare alla guida dei Flegrei come socio di maggioranza e attende di sferrare il suo ultimo attacco: eliminare Fabrizio!

Un Posto al Sole: le puntate post Covid

Il Covid e la pausa di Un Posto al Sole

Un Posto al Sole, così come tante altre trasmissioni TV, ha subito il contraccolpo del Coronavirus. La soap ha subito una lunga interruzione da aprile 2020 sino a luglio 2020. Durante quei mesi – in cui a causa del lockdown, non sono potute andare in onda le puntate inedite - sono state trasmesse le repliche della sedicesima stagione.

Il Matrimonio di Mariella e Guido

Dopo il Covid abbiamo finalmente assistito al matrimonio tra Mariella e Guido. I due, dopo vari tira e molla e dopo la nascita di Lollo, hanno finalmente deciso di fare il grande passo. Un'unione che in tanti speravano di vedere e che ha messo un punto – speriamo – alle vicissitudini amorose del Del Bue. Alla coppia non sono però certo mancati i problemi. I due infatti si sono ritrovati a sostenere il loro amico Cotugno, finito in un triangolo amoroso sui generis e che si è concluso nel peggiore dei modi. Cinzia ha ottenuto ciò che voleva senza grande sforzo mentre Bice è tornata insieme a Sergio, spezzando definitivamente il cuore al ricco vigile.

Niko e Susanna fine di un amore

Per lungo periodo ha tenuto banco la tragica storia d'amore tra Susanna e Niko. Ormai una coppia da diverso tempo, Niko e la sua fidanzata avevano finalmente deciso di sposarsi. Ma purtroppo la bella Picardi si è lasciata trascinare dal fascino del buon Nicotera. Il magistrato - senza volerlo - ha finito per far innamorare di lui la talentuosa Susanna, causando purtroppo la fine della sua relazione con il Poggi. Niko ha infatti scoperto – sull'altare – di essere stato tradito e ha lasciato con un palmo di naso la sua fidanzata in abito da sposa. Per il ragazzo è cominciato un periodo molto duro, fatto di insicurezze, sbandamenti, droghe e cattive compagnie. Tra lui e Susanna non ci sarà alcun ritorno di fiamma e nelle ultime puntate di Un Posto al Sole sembra finalmente che le cose stiano tornando alla normalità. La notizia che Ugo lascerà lo Studio Navarra per trasferirsi a Milano, ha dato nuova linfa al buon Niko. Che sia la volta buona che prenda in mano la sua vita e dia una svolta epocale alla sua carriera?

Alberto Palladini, dalla gravidanza di Clara all'arrivo di Barbara

Anno particolare anche per Alberto. Il Palladini ha vissuto momenti davvero concitati in questo 2020. Da quando è stato buttato fuori dai Cantieri da Marina, l'avvocato ha dovuto cavarsela con il denaro che ancora gli rimaneva in tasca. Vessato molto presto dai debiti e con una condizione economica disagiata, non ha saputo cogliere con entusiasmo la notizia di diventare padre. Clara la sua non ben definita compagna è rimasta incinta. Alberto si è trovato a fare i conti con una responsabilità che mai nella vita ha mai preso seriamente - vedi il suo primogenito Gianluca - ma non ha potuto certo rifiutarsi di assistere Clara in questo momento delicato. Il padre della ragazza, il malavitoso Tregara - ricercato da Nicotera - lo ha costretto a non abbandonare l'ex cameriera. Dopo la nascita di Federico Palladini, Alberto ha preso una strada dalla dubbia moralità. Si è infatti lasciato convincere da Barbara Filangeri, una vecchia amica di famiglia, ad accettare un posto di lavoro nell'azienda della donna. Peccato però che Barbara abbia delle mire un po' particolari su di lui e lo abbia costretto a cedere alle sue avances pur di salvare il suo stipendio. È così Alberto ha tradito Clara, finendo a letto con Barbara ma cercando di mantenere in piedi la relazione con la madre di suo figlio.

Un Posto al Sole: i temi scottanti del 2020

Silvia e Michele vittime di un'aggressione

Anche in questa stagione di Un Posto al Sole non sono mancati i temi scottanti. Tra questi il tema dell'aggressione e della violenza sulle donne. Silvia e Michele, in viaggio verso Indica, sono stati aggrediti da alcuni balordi. Se il Saviani se l'è cavata – si fa per dire – con alcuni lividi e tumefazioni, a pagare il prezzo più alto di questa faccenda è stata la Graziani. Silvia ha impiegato diverso tempo per riprendersi dall'accaduto e per perdonare suo marito, per lei colpevole di non averla saputa proteggere. La direttrice de Il Vulcano ha dovuto lavorare molto su se stessa per dimenticare quanto successo quella notte e in molte occasioni abbiamo temuto che il suo risentimento nei confronti del consorte, mettesse la parola fine alla loro coppia. I due sembrano però aver recuperato la loro affinità e le ferite di Silvia – anche se lentamente – si stanno rimarginando.

Giulia e la lotta all'inclusione sociale

Altro tema delicato trattato nelle puntate di Un Posto al Sole in questo 2020, è quello dell'inclusione sociale. Giulia è stata protagonista in una lotta contro la comunità, per far includere una famiglia di extracomunitari nel loro quartiere. La vicenda ha preso una piega molto violenta e la Poggi ha pagato con la sua stessa incolumità, la colpa di essere stata dalla parte dei più deboli.

