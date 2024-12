Un Posto al Sole: ecco cosa è successo nel 2024 e cosa succederà nel 2025 nella Soap di Rai3

Anticipazioni TV

Si conclude un anno molto complicato per molti personaggi di Un Posto al Sole. Tra amori finiti, matrimoni saltati, coppie che si sono ritrovate e criminali stanati, il 2024 ci ha riservato episodi piuttosto intriganti. E non è finita qui, visto che nel 2025 ne vedremo ancora delle belle.

Tra meno di dodici ore si concluderà il 2024. Quest’anno è stato molto complicato per alcuni dei personaggi di Un Posto al Sole. Sono state tante le storyline trattate da gennaio a oggi, alcune di queste ancora non del tutto concluse. Ci sono stati amori finiti, amori iniziati, coppie che si sono ritrovate e altre che si sono perdute. Ma c’è stata anche la vicenda legale che ha messo Roberto contro Ida e quella piuttosto complicata di Rossella alle prese con le avances del suo primario. Insomma trame piuttosto complesse che ci hanno tenuto con il fiato sospeso. Rivediamole insieme e scopriamo cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime puntate della Soap, in onda nel 2025.

Un Posto al Sole: Roberto e Ida in guerra per la custodia di Tommy

Cominciamo con la vicenda che forse ha tenuto banco più di tutte: la guerra alla custodia di Tommy. Roberto e Ida sono stati i protagonisti principali di questa storia davvero molto triste, che ha visto le famiglie di Ferri e della Kovalenko scendere a patti e non sempre per il bene del piccolo Tommaso. Dopo che la verità sulla paternità del bambino è venuta alla luce, c’è stata un’escalation di ripicche e sotterfugi, che hanno allontanato Marina – complice di trame malefiche – dal marito, ormai completamente preso dalla faccenda, anzi totalmente assorbito da essa. Conclusasi la questione, con Roberto che ha dovuto rinunciare a fare da padre al piccolo, il manager si è buttato a capofitto sulla gestione di Radio Golfo 99, nel mentre da lui acquistata. Così facendo ha finito per distruggere il suo rapporto con Filippo ma anche con Michele, che non ha più avuto la libertà di portare avanti le sue inchieste contro la malavita.

Un Posto al Sole: Rossella e Nunzio, un amore finalmente fiorito

L’altra trama che ci ha appassionato tantissimo durante il 2024, ha visto protagonisti Rossella e Nunzio. I due innamorati prima di realizzare il proprio sogno d’amore, hanno dovuto affrontare diverse traversie. Rossella è arrivata all’altare con Riccardo ma all’ultimo ci ha ripensato ed è fuggita. Per diverso tempo lei e Cammarota non sono riusciti a ritrovarsi, complice anche la relazione tra Nunzio e Diana. Solo nell’ultimo mese i due sono tornati insieme e hanno realizzato il loro sogno d’amore, tornando a Napoli – da Barcellona – per affrontare il primario Fusco, che ha tormentato la Graziani, costringendola a fuggire. Ross ha deciso di tornare per combattere per i suoi diritti e ha deciso di aiutare Enrica, la nuova vittima del dottore.

Un Posto al Sole: coppie che si riuniscono e coppie che scoppiano

Nel 2024 Michele e Silvia si sono ritrovati. Dopo anni di separazione, i due hanno scoperto di essere ancora innamorati e finalmente tra loro è rifiorito il sentimento. Nell’anno che sta per passare abbiamo visto invece un terribile addio, quello tra Mariella e Guido. Dopo essere stati in crisi per diversi mesi, il Del Bue ha ritrovato Claudia, una sua vecchia conoscenza, e si è innamorato di lei. I due si sono messi insieme con la conseguente separazione tra i genitori del dolce Lollo.

Un Posto al Sole: Nuova vita per Clara e per Damiano

Nel 2024 Clara ha sposato Eduardo ed è diventata madre per la seconda volta. Alberto si è ritrovato senza più Federico, costretto ad allontanarsi – con la mamma – da Napoli, a causa di Torrente. Sabbiese ha deciso di collaborare con la giustizia e Damiano è stato felice di recuperare il suo rapporto con il suo amico d’infanzia ma anche di stanare il terribile boss Torrente, pronto a tutto pur di vendicarsi. Per Rosa è stato ugualmente un periodo molto duro, visto che ha dovuto affrontare l’ira di Luisa e dell’intero quartiere scatenato contro di lei.

Un Posto al Sole Anticipazioni 2025: ecco cosa succederà nel nuovo anno

Nel nuovo anno, il 2025, ci saranno grandi novità in arrivo. Mariella avrà modo di riflettere a fondo sul suo rapporto naufragato con Guido mentre per Rosa potrebbe arrivare un nuovo amore. La Picariello accetterà di dare una seconda chance a Pino e chissà se questa volta scatterà l’amore. Rossella farà di tutto per fermare Fusco e cercherà di non farsi frenare dalla prepotenza del primario mentre Samuel dovrà mettere in chiaro, ancora una volta, la sua situazione con Micaela, con cui c’è stata una notte d’amore e nulla più. Roberto dovrà affrontare ancora una volta Filippo e Michele mentre Alberto potrebbe sfrattare le gemelle Cirillo. Niko avrà ancora a che fare con Valeria, la sua nuova fidanzata che però non piace a papà Renato. La loro relazione continuerà anche nel 2025 oppure le cose tra loro cambieranno?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.