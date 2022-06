Un Posto al Sole: Gianluca Pugliese è Lello Valsano, il boss del clan Argento della soap. Vita e carriera dell’attore

Anticipazioni TV

Conosciamo meglio Gianluca Pugliese, l’attore che il interpreta il boss Lello Valsano nella soap di Rai 3, Un Posto al Sole.

Il clan Argento non è stato distrutto del tutto e il boss Lello Valsano ha intenzione di riconquistare il quartiere, mettendo così in pericolo Viola. A prestare il volto al pericoloso camorrista c’è Gianluca Pugliese, nel cast di Un Posto al Sole dal 2018. Conosciamo meglio il protagonista della soap di Rai 3, la sua vita privata e la sua carriera.

Un Posto al Sole, chi è Gianluca Pugliese?

Nato a Formia nel 1995, Gianluca Pugliese è un attore piuttosto conosciuto sul piccolo schermo. Dopo aver abbandonato il vero nome - Gianluca Gaetano - per adottarne uno d’arte, ha frequentato nel 2017 la scuola di recitazione al Teatro Elicantropo, Gianluca ha frequentato diversi workshop prestigiosi con Stefano Amatucci, Cristiana Raffaeli e Davide Zurolo, affinando la sua tecnica e la sua interpretazione sul placo. Nel 2018, Pugliese approda nel cast di Un Posto al Sole con il ruolo di Lello Valsano, boss del clan Argento. L’anno successivo, invece, l’attore partecipa alla rappresentazione Il Viaggio di Nabil a teatro con il ruolo di co-protagonista, per la regia di Stefano Amatucci ovvero lo stesso regista della soap di Rai 3.

Gianluca Pugliese è Lello Valsano a Un Posto al Sole

Alto 178 cm, con un fisico molto atletico e prestante, Gianluca ama moltissimo lo sport e pratica diverse discipline a livello agonistico, come il calcio, la kickboxing, la pallavolo, ma anche l’arrampicata e la lotta, passando per l’amore per la Motocross e il parkour. Pugliese ha anche un tatuaggio nascosto, che arricchisce il suo aspetto mediterraneo e tenebroso mentre ha detto no ai piercing, forse per non intaccare la sua possibile partecipazione a nuovi ruoli. Oltre a parlare italiano, inglese e spagnolo, l’attore di Formia ama cimentarsi con la musica rap e hip hop, una sua grande passione. Tramite il profilo Instagram dell’attore, scopriamo che si è laureato in Scienze Politiche, oltre a prendere parte alla fiction Lea, un nuovo giorno e ad un cortometraggio con Mariagrazia Cucinotta. Gianluca è molto legato alla sorella Giusy, con la quale si intrattiene in battaglie freestyle per la gioia dei suoi fan.

