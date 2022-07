Un Posto al Sole, Cancellata la Puntata di Oggi 27 luglio 2022: ecco perché non va in onda la Soap e quando tornerà

Anticipazioni TV

Questa sera salta l'appuntamento con Un Posto al Sole. La Soap di Rai3 si prende una piccola pausa e non va in onda oggi 27 luglio 2022. Scopriamo cosa ci sarà al suo posto e quando verrà recuperato l'episodio.

Salta l'appuntamento di oggi, 27 luglio 2022, con Un Posto al Sole. La Soap di Rai3 non andrà in onda per lasciare posto allo Sport. Un cambiamento che verrà però presto recuperato e che non lascerà i fan upassini troppo con l'amaro in bocca. Scopriamo quando andrà in onda la doppia puntata e cosa succederà a Palazzo Palladini.

Un Posto al Sole: Cancellata la Puntata di oggi

La Puntata di oggi, mercoledì 27 luglio 2022, di Un Posto al Sole non andrà in onda. Su Rai3 ci sarà spazio per lo Sport e precisamente per la Semifinale dei Campionati Europei di Calcio Femminile. A partire dalle 20.50, Francia e Germania scenderanno in campo per guadagnare il loro posto nella storia. Il campionato europeo femminile è andato in onda per tutta l'estate, alternandosi tra Rai1, Rai2 e Rai3 e si avvia ormai alla conclusione. Il 31 luglio 2022, alle ore 18.00, su Rai2, sarà tempo per la Finale e vedremo chi vincerà questa competizione tra l'Inghilterra e una delle due vincitrici della partita di stasera.

Un Posto al Sole, ecco quando tornerà la Soap su Rai3

I fan di Un Posto al Sole non dovranno aspettare molto prima di rivedere le vicende di Palazzo Palladini. La puntata non andata in onda stasera, verrà recuperata domani, 28 luglio 2022. L'appuntamento è per le 20.25 per un doppio episodio, in attesa della puntata speciale – numero 6000, in onda venerdì 29 luglio 2022. Sono attesi grandi festeggiamenti e un racconto da parte di un personaggio, rimasto nell'ombra fino a ora, e dal punto di vista piuttosto particolare.

Anticipazioni Un Posto al Sole: ecco cosa succederà nella Doppia Puntata del 28 luglio 2022

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la doppia puntata del 28 luglio 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 20.25 su Rai3: Manuela ha scoperto che sua sorella intende lasciare Napoli con il fotografo olandese che ha conosciuto poco tempo prima. La Cirillo è preoccupata per la reazione non solo di Niko ma anche e soprattutto di Jimmy. La ragazza sa che suo nipote potrebbe essere ancora una volta deluso dal comportamento irresponsabile della madre e cercherà di convincere la sua gemella a lasciar stare i colpi di testa e a comportarsi come una mamma in tutto e per tutto. Nunzio ancora non riesce a credere che Chiara abbia deciso di partire senza di lui e Franco non trova il coraggio di dirgli di aver visto la Petrone in aeroporto e di non averla fermata. I sensi di colpa rischiano di distruggere il Boschi. Speranza è furiosa con Samuel. A suo dire il ragazzo non l'avrebbe difesa dagli attacchi di suo padre Marina e Roberto hanno ceduto di nuovo alla loro, intramontabile, passione ma un incontro porterà la Giordano a rivedere la situazione. Dopo aver visto Fabrizio, Marina comincerà ad avere dei dubbi sul riavvicinamento con Ferri. Chi invece non sarà per nulla in dubbio sul da farsi sarà Lara. La Martinelli farà di tutto pur di non perdere il suo posto nella vita di Roberto. Manuela prende una decisione molto particolare: prendere il posto di sua sorella Micaela e partire in vacanza con Filippo, Serena e i bambini. Tutto questo per il bene di Jimmy. Ma le sue sorelle non finiranno per accorgersi dello scambio di persona? Mariella intanto consiglia a Speranza di far pace con Samuel e di chiedere scusa al ragazzo. La giovane Altieri decide di accontentare la zia ma non crede che il Piccirillo sia del tutto incolpevole.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.