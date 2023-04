Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Viola ed Eugenio riproveranno a far funzionare il loro matrimonio, ma la Bruni potrebbe non aver dimenticato ancora Damiano. Vediamo insieme cosa succederà nei prossimi episodi della Soap di Rai 3.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci raccontano che tra Viola ed Eugenio è ritornata la passione, tanto che la coppia ha deciso di darsi una nuova possibilità e provare a ricostruire il matrimonio per il quale hanno sacrificato e lottato tanto. Ma forse, per la Bruni il ricordo dei suoi sentimenti per Damiano, il poliziotto della scorta che le era stato assegnato e di cui si era invaghita, potrebbe non essere del tutto svanito...

Un Posto al Sole: Viola ed Eugenio ci riprovano...

Nicotera aveva deciso di dare un ultimatum alla moglie Viola, obbligandola così a prendere una decisione: insieme o separazione. Una mossa che ha messo la Bruni di fronte a una dura scelta, ma che l'ha spinta anche a riconsiderare i suoi sentimenti per il padre di suo figlio e l'uomo che ha sposato. Così Viola ha deciso che la separazione non era ciò che davvero voleva e ha chiesto a Eugenio di riprovarci, desiderosa di dare alla loro storia una nuova possibilità. La notizia sarà accolta con gioia dalla famiglia Giordano-Bruni e dal piccolo Antonio, che non vedeva l'ora di riavere i suoi genitori insieme sotto lo stesso tetto. Questa nuova intesa tra loro è stata attesa a lungo, dato che la coppia ha attraversato momenti difficili, fin dalla morte di Susanna, uccisa nell'attentato ordito da Lello Valsano, ma sembra che finalmente i due possano ricominciare a costruire le basi per il loro futuro insieme...O forse no?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Viola torna con Eugenio, ma avrà dimenticato Damiano?

Le Anticipazioni della Soap di Rai 3 ci rivelano però che la nuova armonia tra i due coniugi Nicotera-Bruni potrebbe essere destinata a non durare. Dopotutto, solo poche settimane fa, Viola in seguito all'attentato subito da Damiano, l'agente di scorta di cui si era invaghita, era arrivata a comprendere di provare qualcosa per lui. Che questi sentimenti siano già stati messi da parte? La Bruni è sempre stata molto combattuta, anche perché voleva mantenere fede alle promesse matrimoniali scambiate con Eugenio, eppure, l'attrazione per Damiano e il pericolo in cui si era ritrovato le avevano fatto realizzare che la sua non era semplice infatuazione, ma ben altro. Eppure, la donna ha deciso di tornare con l'ex marito. Cosa deciderà di fare?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Viola pensa ancora a Damiano, ma lui?

Nel frattempo, le Anticipazioni ci svelano che a Damiano non resterà che rassegnarsi e accettare la decisione di Viola di tornare con Eugenio. Il poliziotto ha già dato prova di enorme coraggio e sensibilità accettando di non essere più la scorta della Bruni per non incorrere nella tentazione di vederla e farle capire di essere innamorato di lei. Tuttavia, Viola era parsa molto contrariata dalla sua decisione e i due si erano avvicinati al punto tale da baciarsi e arrivare ad ammettere di provare qualcosa l'uno per l'altra. Ma, ora che Damiano sa che Viola ha scelto Eugenio ed è tornata con lui, cosa succederà? Le Anticipazioni ci dicono che il poliziotto potrebbe riavvicinarsi all'ex moglie, Rosa Picariello, attualmente presenza fissa a Palazzo Palladini, dove lavora alla Terrazza e per Renato Poggi. Sembra che, complice la delusione per l'allontamento di Viola, Damiano potrebbe decidere di riprovarci con la sua ex moglie. Ma Rosa potrebbe avere dei dubbi, ritenendo - e a ragione - che Damiano sia ancora innamorato di Viola. Come evolverà questo "quadrangolo" amoroso?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle ore 20.50.