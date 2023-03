Un Posto al Sole Anticipazioni: Viola è innamorata di Damiano, confesserà tutto a Eugenio?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Viola è sempre più coinvolta con Damiano e sembra decisa più che mai a rivelare tutto a Eugenio. Vediamo insieme cosa succederà nelle puntate della Soap di Rai 3.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che Viola Bruni si renderà finalmente conto dei suoi sentimenti per Damiano, l'ex agente che le era stato assegnato come scorta, e questa presa di consapevolezza la spingerà ad avere una conversazione cuore a cuore con Eugenio.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Damiano ferito, Viola è in pensiero per lui...

Le Anticipazioni della Soap di Rai 3 hanno rivelato che Damiano Renda sarà ferito durante un raid crimininale. Le sue condizioni preoccuperanno molto Viola e la Bruni realizzerà che quello che prova per il poliziotto è molto più di una semplice infatuazione, è qualcosa di molto più profondo. Viola si renderà così conto di essere davvero innamorata di Damiano e questa realizzazione la metterà in subbuglio, perché la dolce professoressa non pensava minimamente di potersi innamorare, dopo il grande amore provato per Eugenio Nicotera, suo marito e padre di suo figlio, dal quale ha preso la decisione di separarsi per via del suo lavoro, molto pericoloso. I due, infatti, stanno vivendo separatamente, ma la situazione tra loro non è mai stata chiarita del tutto e forse questa nuova consapevolezza della Bruni potrebbe finalmente portarla a prendere una decisione definitiva...

Un Posto al Sole Anticipazioni: Viola rivelerà la verità a Eugenio

La Bruni ha realizzato di provare un forte sentimento per Damiano Renda e in seguito alla sparatoria in cui è stato coinvolto l'agente ha compreso di non poter più nascondere questa verità. Viola deciderà così di confrontarsi con Eugenio, dal quale si è allontanata in seguito al suo coinvolgimento nel caso di lello Valsano. Già, Eugenio ha più volte esortato la Bruni a essere sincera con lui, perché è consapevole che la moglie si è allontanata anche con il cuore da lui. Tuttavia, di certo. Nicotera non si immagina che Viola vorrebbe rivelargli di essersi innamorata di un altro uomo e, per di più, del suo agente Damiano! Scoprire la verità, potrebbe, inoltre, spingere Eugenio ha dare alla Bruni un ultimatum, spingendola a prendere una decisione definitiva per poter uscire da questo triangolo involontario.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Eugenio e Viola a confronto: c'è un'altra donna nella vita del magistrato?

Dalle ultime Anticipazioni, abbiamo visto Eugenio avvicinarsi molto alla collega Lucia Cimmino, la pm con cui si è confrontato e che ha collaborato al caso Valsano. Dato che Viola gli rivelerà i suoi sentimenti per Damiano, Nicotera a sua volta potrebbe rivelarle di essersi avvicinato alla Cimmino. Se davvero succedesse qualcosa del genere, come reagirebbe Viola? La Bruni si è allontanata dal marito non per mancanza di amore, ma a causa del suo lavoro e i sentimenti per Damiano sono forti, ma anche nati relativamente da poco. Se Eugenio esprimesse interesse per la Cimmino, Viola potrebbe provare gelosia e, magari riconsiderare i suoi sentimenti per i due uomini della sua vita.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.