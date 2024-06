Un Posto al Sole Anticipazioni: Valeria inganna Niko, Mariella scopre una tremenda verità su Guido e Claudia!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che nelle prossime puntate Valeria troverà il modo di ingannare Niko e attirare Jimmy dalla sua parte, mentre Mariella dovrà fare i conti con una tremenda verità che riguarda Guido e Claudia. Ecco cosa succederà nei prossimi episodi della Soap di Rai3!

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole assisteremo ad alcuni nuovi sviluppi per quanto riguarda le storyline di Valeria, Niko e Jimmy, ma anche riguardo Mariella e la pericolosa attrazione che sembra essersi formata tra suo marito Guido e Claudia. Vediamo insieme cosa ci dicono le Anticipazioni della Soap di Rai3!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Valeria inganna Niko e Jimmy!

Abbiamo visto che il ritorno di Valeria nella vita di Niko non è stato accolto con gioia dal piccolo Jimmy: il ragazzino, infatti, tollera molto poco la presenza della nuova fiamma del padre, soprattutto, perché la donna non sembra interessarsi a lui. Jimmy e Niko hanno anche litigato, perché il Poggi aveva deciso di assecondare le richieste della compagna e non del figlio su quale fosse la migliore meta per le vacanze. Tuttavia, sembra che dalle prossime puntate, Valeria abbia in serbo qualcosa per ingraziarsi il piccolo Jimmy: deciderà infatti di presentargli sua nipote, Mina, coetanea al ragazzino. Ovviamente, Jimmy ne sarà estasiato e non mancherà di sentire le farfalle nello stomaco alla vista della nuova amica. Peccato, però, perché sembra che Valeria e Mina nascondano qualcosa ai due Poggi... Che forse Mina non sia davvero la nipote di Valeria? Queste sono soltanto ipotesi, ma è certo che Valeria spera di sfruttare la cotta di Jimmy per Mina e ingraziarsi così il piccolo, in modo tale da non avere ostacoli col padre.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella teme di aver perso Guido...

Nel frattempo, a Palazzo Palladini, l'atmosfera in casa Del Bue non è delle più serene: il legame tra Mariella e Guido aveva già subito degli scossoni e il vigile si era detto stanco dell'atteggiamento della moglie, sempre pronta a ficcare il naso dove non avrebbe dovuto. Purtroppo, queste incomprensioni tra loro sono degenerate e Guido si è allontanato sempre di più da Mariella, al punto che la donna è ormai certa di averlo perso per sempre. A peggiorare la situazione c'è stato l'inatteso ritorno di Claudia Costa, vecchia amica di Guido e per la quale l'uomo ha iniziato a provare un grande interesse.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella scopre una tremenda verità su Guido e Claudia

Tra Guido e Claudia l'attrazione è stata immediata e i due hanno da subito iniziato a cercarsi, con la scusa di raccontarsi cosa era successo in passato, nei 20 anni di lontananza. La loro intesa non è passata inosservata a Mariella, che ha confessato a Silvia di essere molto preoccupata. Qurest'ultima ha tentato di rassicurarla, ignara che nel frattempo tra Guido e Claudia stava nascendo qualcosa. La Costa era arrivata a proporre al vigile di partecipare con lei a una pubblicità nella quale i due si dovranno baciarsi appassionatamente. Nonostante sia solo una finzione, questo bacio farà capire a Guido di avere una certa attrazione per la donna, ma farà anche di peggio. Le Anticipazioni, infatti, ci svelano che Mariella vedrà il manifesto pubblicitario con il bacio appassionato tra Guido e Claudia e ne resterà inorridite. L'Altieri scoprirà così una tremenda verità: Guido è innamorato di Claudia! Mariella si confronterà ancora con Silvia, che cercherà di rassicurarla, ma nel frattempo, Guido arriverà a confessare a Michele di essere attratto da Claudia. Cosa succederà? Guido cederà alla passione per Claudia o Michele riuscirà a farlo desistere?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.