Un Posto al Sole Anticipazioni: un nuovo amore in arrivo per Giulia Poggi?

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci dicono che Giulia Poggi rivedrà Mastro Peppe e sembra che tra i due le cose possano diventare serie. Vediamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate della Soap in onda su Rai 3.

Un Posto al Sole: Giulia Poggi e Mastro Peppe Capasso, un inizio...burrascoso

Il personaggio di Peppe Capasso è apparso in più di un'occasione ed è ormai un volto noto agli appassionati della Soap di Rai 3: Mastro Peppe, com'è conosciuto dagli altri personaggi, era rimasto colpito dall'elegante Giulia Poggi e dai suoi modi e aveva, più di una volta, provato a fare capire di nutrire un interesse. Peccato, però, che l'assistente sociale si fosse sempre mostrata particolarmente restia ad approfondire la sua conoscenza, ritenendo che tra loro ci fossero troppe differenze. Che, forse, finalmente, le cose stiano cambiando?

Anticipazioni Un Posto al Sole: un nuovo incontro tra Giulia Poggi e Peppe Capasso

Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che nelle prossime puntate Giulia Poggi e Mastro Peppe si rivedranno, per caso, di nuovo. Ma questo incontro sembra che sconvolgerà parecchio la madre di Angela e Niko Poggi. Come mai? A quanto pare, questo incontro casuale lascerà pensierosa la Poggi perché vedrà il simpatico capocantiere...in compagnia! E,no, non parliamo certo di una compagnia canina, come è abituato a vederlo il pubblico di Un Posto al Sole. Ma chi sarà la miseriosa compagna di Mastro Peppe? E, dato che Giulia resterà particolarmente sorpresa, possiamo forse immaginare che ci sia un interesse da parte sua?

Un Posto al Sole Anticipazioni: ci sarà un chiarimento tra Giulia Poggi e Peppe Capasso

Sempre dalle Anticipazioni sappiamo che Giulia Poggi e Mastro Peppe avranno modo di incontrarsi e avere una conversazione chiarificatrice tra loro. Date le incomprensioni che ci sono state e i malintesi, è finalmente arrivato il momento che la Poggi e il capocantiere riescano a parlare a cuore aperto e magari gettare le basi per qualcosa di più solido tra loro. Che, forse, questo sia davvero un nuovo inizio per Giulia Poggi? Dopotutto, la donna non ha un compagno da qualche tempo e, sebbene all'inizio avesse giudicato male Peppe Capasso, ora, potrebbe guardarlo con occhi diversi. E chissà che davvero non sia l'occasione per provare a mettersi in gioco ed essere felice.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle ore 20.50.