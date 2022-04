Un Posto al Sole Anticipazioni: Samuel in pericolo? Ecco chi potrebbe minacciarlo

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, Samuel potrebbe trovarsi nei guai per colpa di Espedito Altieri. Ecco cosa rivelano le Anticipazioni della soap di Rai3.

La coppia formata da Samuel e Speranza sta per vivere un momento di grande tensione, a causa del ritorno di uno dei personaggi più detestati di Un Posto al Sole. Stiamo parlando di Espedito Alteri che, stando alle Anticipazioni, farà il suo ritorno a Napoli insieme ai figli maschi e renderà la vita di Samuel un inferno. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle nuove puntate della soap di Rai3.

Un Posto al Sole, Anticipazioni: l’amore “proibito” di Samuel e Speranza

Speranza è giunta a Napoli con il desiderio di allontanarsi dalla mascolinità tossica del padre Espedito Altieri, che avrebbe voluto vederla come massaia poco incline a dare sfoggio del suo intelletto, ostacolando tutti i sogni di libertà e realizzazione personale. Speranza, dunque, non ha un ottimo rapporto con il mondo maschile, essendo cresciuta all’ombra di un padre misogino e crudele, ma non per questo è rimasta indifferente al fascino di Samuel che, con pazienza e devozione, è riuscito a conquistare il suo cuore. Con Espedito lontano, la coppia si gode la relazione alla luce del sole ma tutto sta per cambiare e questo amore, proibito dall’ingombrante figura paterna, potrebbe tramutarsi in un incubo ad occhi aperti. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole, infatti, ci rivelano che Altieri sta per tornare a gamba tesa nella vita di Speranza.

Anticipazioni Un Posto al Sole: il ritorno di Espedito

Dopo aver cercato di marcare stretto la figlia Speranza, poco incline a vederla realizzata come donna dato che per lui le donne dovrebbero essere subordinate alla volontà del marito, cucinare e crescere figli, Espedito ha lasciato Napoli. Non prima, tuttavia, di aver rifilato un sonoro ceffone a Samuel, reo di aver messo gli occhi sulla preziosa figlia. Superato l’ostacolo principale, Samuel e Speranza sono diventati fidanzati ufficiali, ovviamente tenendo Alteri all’oscuro di tutto. Espedito, tuttavia, non ha dimenticato la figlia e teme, a causa dei suoi preconcetti e della sua visione distorta della realtà, che lei sia in pericolo, tutta sola in una nuova città. Per questo, Espedito torna a Napoli e questa volta non sarà solo.

Espedito minaccia Samuel? Le Anticipazioni di Un Posto al Sole

Non sappiamo con certezza quali siano le reali intenzioni di Espedito ma è certo che l’uomo non approva la relazione della figlia con Samuel, e quando scoprirà che i due sono andati oltre la semplice infatuazione, prevediamo una reazione decisamente esplosiva. Altieri farà il suo grande ritorno a Palazzo Palladini insieme ai figli maschi e, se è vero che la mela non cade lontano dall’albero, non possiamo certo aspettaci che quest’ultimi appoggino la sorella Speranza, e il suo legittimo desiderio di libertà. Per Samuel si metterà male e chissà che, vista la facilità con cui si lascia andare alla violenza fisica, Altieri non minacci seriamente l’incolumità dell’uomo.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.