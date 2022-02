Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole rivelano che Rossella, sempre più in crisi con Riccardo, potrebbe ben presto cominciare ad interessarsi ad un suo paziente anche da un punto di vista sentimentale...

Come andrà a finire tra la Graziani junior ed il Crovi? Probabilmente, lei si lascerà alle spalle il dottore grazie ad un paziente...

Un Posto al Sole Anticipazioni: Arriva un nuovo personaggio!

Ad Un Posto al Sole, per un personaggio che va, c'è un personaggio che viene. L'ultimo ad aver lasciato Napoli è Patrizio, il quale, sperando di riuscire così a superare la fine della storia d'amore con Clara e le eterne liti con Alberto, è partito per la Spagna. Ora, dopo aver salutato Lorenzo Sarcinelli, l'attore che interpreta il Giordano junior, dobbiamo prepararci a dare il benvenuto ad Alessandro Orrei. Quest'ultimo, classe 1998, è noto ai fan di Mare Fuori, poiché l'hanno già visto nella suddetta serie televisiva nei panni di un giovane criminale, Mimmo. Alessandro, invece chi interpreterà nella soap partenopea in questione?

Rossella potrebbe innamorarsi di un paziente, nelle Anticipazioni di Un Posto al Sole

Al momento, non sono trapelate numerose informazioni riguardo questo nuovo personaggio. Quel che è certo è che è stato accreditato come "guest", quindi dovrebbe essere presente soltanto per una storyline, ma quale? A quanto pare, il 24enne sarà un paziente che avrà a che fare con Rossella. La giovane, in effetti, prenderà particolarmente a cuore questo caso clinico, dedicandoglisi anima e corpo. Il ragazzo sarà gravemente malato, e la Graziani junior cercherà di convincerlo a non smettere di lottare per uscirne vittorioso. L'interesse della studentessa per il paziente, però, sarà soltanto di natura professionale, oppure, un giorno dopo l'altro, inizierà a provare un sentimento per lui?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Riccardo riconquisterà Rossella?

Rossella è ancora una delle protagoniste del triangolo amoroso in cui sono coinvolti Riccardo e Virginia. La figlia di Silvia è innamorata del dottore, ma non riesce a perdonarlo per non essere stato sincero sin da subito, nascondendole di essere sposato. Il Crovi sta provando a riconquistare la fiducia ed il cuore della Graziani junior, e ad ottenere la separazione consensuale dalla moglie; tuttavia, l'uomo sembra fallire su tutti i fronti. Tra Riccardo e l'amata, ormai, si è come creata una spaccatura insanabile... attraverso cui potrebbe insinuarsi una terza persona.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 7 all'11 febbraio 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.