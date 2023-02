Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella e Riccardo sono in crisi: che sia arrivata al capolinea la loro storia?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la crisi che Rossella e Riccardo stanno attraversando potrebbe non avere una rapida e felice risoluzione. Vediamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate della Soap in onda su Rai 3.

Un Posto al Sole: tra Rossella e Riccardo si è rotto qualcosa

Rossella ha già dovuto superare diversi scogli per far funzionare la sua storia con Riccardo Crovi. Tuttavia, Rossella aveva cercato di andare oltre e sembrava che, finalmente, avesse trovato in Riccardo il compagno adatto a starle accanto e a darle ciò che desiderava. Purtroppo, da quando è rientrato Nunzio Cammarota nella vita della dolce Rossella, la situazione si è complicata. Infatti, il Crovi non ha mai nascosto di essere geloso dell'amico d'infanzia della sua compagna e il suo atteggiamento ostile ha portato lui e la compagna a litigare in numerose occasioni. Da quando poi Nunzio è stato coinvolto nella faccenda di Alice - per fortuna risolta felicemente con la confessione della ragazza - l'opinione di Riccardo è peggiorata e ha più volte confessato alla compagna che non gradisce che lei e il Cammarota si frequentino. Questa situazione ha fatto spezzare qualcosa tra i due, che appaiono sempre più distanti...

Un Posto al Sole Anticipazioni: nuove liti tra Riccardo e Rossella, è forse la fine della loro storia?

Le Anticipazioni ci svelano che la situazione tra Riccardo e Rossella non sembra affatto migliorare: la tensione tra i due è palpabile e sono aumentati gli scontri, anchea causa di Nunzio, di cui il Crovi è profondamente geloso. A questo si aggiunge anche che sul lavoro, a causa di una divergenza di opinioni, il dottore arriverà a litigare con Ornella Bruni, che di lui non ha mai avuto una buona opinione. Anche a causa di questo comportamento, che mette in luce quanto siano diversi, Rossella arriverà a riflettere sulla sua storia con il Crovi: è possibile che si sia sbagliata a tal punto su di lui? Tuttavia la dolce dottoressa cercherà ancora una volta di far ragionare il compagno sulla faccenda con la Bruni, sebbene sia sempre più convinta che tra loro ci siano differenze insormontabili...

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella prenderà una decisione su Riccardo? Che il suo futuro sia con qualcun altro?

Rossella sembra sempre più convinta che tra lei e Riccardo le cose non si risolveranno: le loro differenze sono sempre più evidenti e l'atteggiamento ostile del Crovi non aiuta per niente. Le Anticipazioni ci dicono che la dottoressa proverà a mediare tra il fidanzato e Ornella con cui ha avuto una brutta lite sul lavoro e che il dottore, per amor suo, sembra deciso a compiere un gesto di pace verso la Bruni. Forse, finalmente Riccardo si renderà conto che se non cambierà atteggiamento, perderà per sempre la sua Rossella. Quest'ultima, intanto, complice anche i consigli di Ornella si troverà a riflettere sempre di più sulla sua situazione sentimentale. Forse, è davvero arrivato il momento di mettere fine alla sua storia con il Crovi e guardarsi intorno. E, chissà che non veda finalmente che la sua felicità potrebbe risiedere in una persona che lei conosce da una vita, che stima e a cui è stata vicina in questo periodo: Nunzio! Dopotutto, i due sono amici da tanti anni e hanno dimostrato in più di un'occasione di avere idee molto simili, potrebbe perciò esserci la possibilità che Rossella inizi a guardare il Cammarota con occhi diversi....

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle ore 20.50.