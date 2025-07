Un Posto al Sole Anticipazioni: Rosa nuova badante di Luca?

Anticipazioni TV

Nelle puntate di Un Posto al Sole in arrivo la prossima settimana, dal 21 al 25 luglio 2025, Giulia troverà una soluzione - per lei ottimale - per aiutare Luca. La Poggi chiederà a Rosa di occuparsi del De Santis facendogli da badante. Che farà la Picariello? Vediamo insieme cosa accadrà nella Soap di Rai3.

Un Posto al Sole: la malattia di Luca progredisce inesorabile

È ormai chiaro che Luca non stia bene e che la sua salute sia compromessa dalla malattia che lo ha colpito. La memoria fa cilecca continuamente e purtroppo lo porta a essere tanto stordito da ritrovarsi in posti senza sapere perché e come ci è arrivato. Per questo motivo, nella puntata del 16 luglio 2025, Giulia ha deciso di spiarlo o meglio di tenerlo d’occhio con una telecamera di sorveglianza che le permette e le permetterà di vedere il suo compagno uscire di casa e di poter correre, qualora sia necessario, in suo soccorso. Non è certo facile rapportarsi con mali simili e l’ex primario si è reso conto che presto diventerà un peso per la sua amata; ha anche promesso a Renato di non rovinare la vita alla sua ex moglie e di fare in modo che nessuno si debba sacrificare per lui ora che è certo che il suo male sta progredendo inesorabile.

Giulia non vuole abbandonare Luca nelle puntate di Un Posto al Sole

Giulia ha da sempre dichiarato di voler stare vicino a Luca e di non volerlo abbandonare. I due sono tornati a Napoli con la promessa di trovare una casa di cura che possa accogliere il De Santis quando la situazione diventerà preoccupante. Purtroppo però la ricerca non ha portato a nessun valido risultato. Nessuna delle strutture da loro viste li ha convinti. Giulia si renderà conto che il primario sta sempre peggio e non vorrà lasciarlo più solo; sarà dopo l’ennesimo episodio preoccupante che prenderà una decisione per lei lungimirante e che potrebbe accontentare tutti, persino chi sarà coinvolto in prima persona nell’aiutare Luca.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Giulia chiede a Rosa di prendersi cura di Luca

Giulia penserà di rivolgersi a Rosa per aiutare Luca. La Poggi chiederà alla Picariello praticamente di fare da badante al De Santis e di stargli accanto sin da quel momento. Vi anticipiamo che Rosa non accetterà di slancio. Consapevole della responsabilità che comporta questo ruolo ma anche spaventata di deludere in qualche moda la “signora Giulia”, la ragazza prenderà del tempo per dire sì o no alla donna che l’ha sostenuta da sempre e a cui deve molto. Non sappiamo ancora se la sua risposta sarà affermativa o se invece rinuncerà a questo nuovo lavoro ma siamo certi che questa novità le scombinerà un po’ i piani, anche perché Rosa deve occuparsi di un figlio piccolo e con Damiano preso da Viola e con la sua nuova relazione con Pino, le cose non sono semplicissime.

