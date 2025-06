Un Posto al Sole: scuse coraggiose e cadute di stile, Alberto e Renato protagonisti discussi delle puntate della Soap

Anticipazioni TV

Alberto e Renato sono stati protagonisti delle ultime puntate di Un Posto al Sole. Alberto ha mandato una mail a Gianluca, pronto a rimediare ai suoi errori, mentre Renato ha attaccato - un po' troppo duramente - Luca, mettendolo in guardia dal fare del male a Giulia... ma forse non ha fatto così tanto bene. Ecco cosa è successo.

Nelle puntate di Un Posto al Sole attualmente in onda su Rai3, Alberto e Renato si sono distinti per le loro azioni, una molto coraggiosa, l’altra tanto opinabile da aver scatenato sul web il pubblico di Upas. Se Palladini ha deciso di scrivere una mail a Gianluca per provare a ricucire il rapporto e per fare ammenda ai suoi errori, Poggi ha avuto un confronto non necessario con Luca, già duramente messo alla prova dalla sua malattia. Ma cosa è successo? Vediamolo nel particolare.

Un Posto al Sole: Alberto scrive una mail di scuse a Gianluca

Alberto ha fatto una scelta coraggiosa e colpito da quanto rivelato da Giulia, ha deciso di scrivere una mail a Gianluca, per scusarsi di quanto successo tra loro in passato e per dimostrare al ragazzo di essere pronto a fare ammenda dei suoi errori. Palladini ha scoperto che la Poggi e Luca hanno passato del tempo con suo figlio e quindi hanno scoperto dove il ragazzo si trova e vive, dopo aver chiuso ogni rapporto con lui. L’avvocato sa di non essere stato un buon padre e di aver causato lui, con i suoi comportamenti, l’allontanamento del ragazzo ma dopo la nascita di Federico in lui si è fatto largo il desiderio di recuperare quello che ha perso o meglio quello che ha lasciato fuggisse a gambe levate da lui.

Alberto desidera poter riavere un legame con suo figlio, consapevole di aver perso praticamente tutto della sua vita e di non poter essere quel padre che il ragazzo meritava ma di essere comunque pronto a tutto per stargli vicino da ora in poi. Nella puntata di Un Posto al Sole del 24 giugno 2025, Gianluca ha letto la mail e sono state tante le parole che lo hanno colpito. Tra queste c’è stata l’ammissione di colpa di suo padre, che ha imputato a se stesso, e solo a lui, la responsabilità di tutti i mali che hanno minato la loro famiglia, sin da quanto il Palladini jr. era un bambino.

Un Posto al Sole: Alberto pronto a fare il padre ma Gianluca accetterà?

La mail di Alberto ha lasciato Gianluca senza parole e Giulia e Luca sono stati felici che il ragazzo, nella puntata di Upas del 25 giugno 2025, si sia presentato a Napoli, con l’intenzione di ascoltare quello che ha da dirgli suo padre. Il giovane ha capito di dover affrontare la questione una volta per tutte ma vi anticipiamo che nonostante nel loro faccia a faccia l’avvocato continui a sostenere di voler stare vicino a suo figlio e di essere un uomo cambiato, il Palladini jr. rimarrà ancora sulla sue, spaventato di illudersi ancora una volta sul suo papà. Gianluca vuole però avere un rapporto con Federico, il suo fratellino, e solo ripresentandosi a casa e affrontando il suo passato potrà averlo. Comunque vada siamo davvero contenti dell’atto di coraggio di Alberto e della sua volontà di essere un uomo migliore ma soprattutto di fare il padre, finalmente!

Renato… che caduta di stile nelle puntate di Un Posto al Sole

Alberto ci ha piacevolmente stupiti mentre Renato non ci è piaciuto proprio per nulla. Sempre nella puntata di Un Posto al Sole del 24 giugno 2025, Poggi ha confessato a Luca di essere molto preoccupato per Giulia e per il sacrificio che la donna sta per fare pur di stargli vicino. Il padre di Niko ha chiaramente detto al medico – senza giri di parole – di farsi da parte e di non costringere la sua ex moglie a occuparsi di lui quando la sua malattia sarà peggiorata. Secondo Renato, Giulia sta sottovalutando la fatica a cui si sta immolando e De Santis dovrebbe impedirglielo con tutte le forze.

Capiamo che Renato possa essere preoccupato e comprendiamo anche che voglia preservare la Poggi da dolori ma secondo noi non era proprio il caso di calcare la mano con Luca, mettendolo in difficoltà più di quanto lui già non sia. L’ex primario ha cercato di impedire che la sua amata si sacrificasse per lui ed è fuggito proprio per questo, non aveva di sicuro bisogno che qualcuno gli ricordasse di non sottoporre la madre di Angela a una fatica eccessiva. Insomma Renato avrebbe potuto risparmiarsi queste raccomandazioni non dovute e forse cercare di essere più empatico con l’uomo che ha saputo far innamorare di nuovo Giulia, dopo le grandi delusioni amorose che ha affrontato anche a causa sua. E sul web vediamo che sono molti i fan di Upas che la pensano come noi. Speriamo che a questo atteggiamento ne segua uno migliore.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.