Un Posto al Sole Anticipazioni: Rosa dimentica Don Antoine con un nuovo amore?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che Rosa sarà decisa più che mai a dimenticare Don Antoine e per farlo cederà al corteggiamento di un nuovo spasimante. Scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai3!

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che le trame dei prossimi episodi della Soap daranno un certo spazio a Rosa e al pericoloso avvicinamento che c'è stato con Don Antoine. La donna è sempre più decisa a non assecondare i sentimenti che il parroco ha confessato di provare per lei e forse questa volta ci sarà un nuovo amore nella sua vita che le permetterà di andare avanti e dimenticare ciò che è quasi successo tra loro.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Don Antoine lascia Napoli per dimenticare Rosa?

Le ultime puntate della Soap di Rai 3 hanno mostrato che tra Don Antoine e Rosa c'è stato un pericoloso avvicinamento: con grande sorpresa della madre di Manuel il parroco durante un abbraccio è arrivato quasi a baciarla e questo ha risvegliato in Rosa delle emozioni che credeva che non avrebbe più provato dopo l'addio di Damiano. In un confronto Don Antoine le ha confessato di provare per lei più di semplice gratitudine e che da settimane cova questi sentimenti e non sa come fare. Nonostante la solitudine, Rosa è però decisa a non lasciarsi andare alle sensazioni che il giovane parroco le suscita e mette in chiaro che non possono cedere a questi sentimenti. Don Antoine è consapevole che la vicinanza con Rosa creerebbe uno scandalo e decide di allontanarsi da lei e da Manuel. Ma questa volta il parroco potrebbe decidere di allontanarsi anche da Napoli, così da dimenticare una volta per tutte Rosa...

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rosa ha deciso di voltare pagina: ci sarà un nuovo amore nella sua vita?

Sebbene sia consapevole che i sentimenti per Don Antoine non possono portare a nulla, Rosa non riesce ancora a dimenticare il parroco. In suo aiuto accorrerà Marika, la sua storica amica, che consiglierà al simpatico postino Pino di provare a corteggiare Rosa. Inizialmente, però, la donna sarà restia a cedere alle avanches dell'uomo. Tuttavia, stando a ciò che rivelano le Anticipazioni accetterà più di un invito a cena, perché desidera davvero voltare pagina e provare a essere felice. Nonostante Pino si impegni, però, Rosa cercherà di allontanarlo, ancora troppo scottata dalle delusioni che ha vissuto in amore, prima con Damiano e poi con Don Antoine...

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Rosa dimentica Don Antoine con...Pino!

Le Anticipazioni non ci svelano molto, ma sembra che Pino non demorderà subito con Rosa e, nonostante i primi rifiuti della donna, continuerà a corteggiarla, a dimostrazione che è davvero interessato a lei. Rosa, d'altro canto, è ancora confusa dai suoi sentimenti per Don Antoine, ma sa anche molto bene che ora che il parroco è fuori dalla sua vita, deve voltare pagina e dimenticarlo. Grazie all'intervento di Marika, però, il postino Pino non si darà per vinto e inviterà Rosa fuori a cena per un romantico appuntamento. Riuscirà a farle dimenticare Don Antoine?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle ore 20.30.