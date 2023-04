Un Posto al Sole Anticipazioni: Rosa, Damiano e Viola in un triangolo, Guido e Michele e un incontro inaspettato...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle prossime puntate di Un Posto al Sole ci svelano che per Rosa, Damiano e Viola si creerà un vero e proprio triangolo amoroso, in grado di incrinare gli equilibri dei personaggi coinvolti. Inoltre, sembra che durante un'uscita romantica, Guido e Mariella faranno un incontro inaspettato che rischierà di provocare non pochi scombussolamenti...

Un Posto al Sole, tra Damiano e Rosa scoppia la passione, ma...

Damiano sembra oramai rassegnato ad aver perso Viola: la dolce Bruni, infatti, ha deciso di ricongiungersi con il marito, il magistrato Eugenio Nicotera, mettendo fine a qualsiasi possibile relazione con il poliziotto. Nonostante il Renda provi dei forti sentimenti per lei, sa anche che non può far altro e decide così di trascorrere una notte di passione con l'ex moglie, Rosa. La donna, che ora lavora per Renato Poggi alla Terrazza, spera di potersi riavvicinare all'ex marito e riformare una famiglia serena e unita, ma le sue aspettative resteranno deluse. Damiano, infatti, non sembra propenso a voler ricominciare una storia con lei, dati i suoi sentimenti per Viola, perciò, tra loro le cose prenderanno una piega davvero negativa...

Un Posto al Sole Anticipazioni, Damiano e Viola si incontrano: cosa succederà?

Dopo la notte di passione trascorsa con l'ex marito, Rosa sperava in un riavvicinamento, ma il poliziotto sembra fermo nella sua convinzione di non voler ricominciare una storia con lei. Per la donna si tratterà dell'ennesimo colpo basso e il comportamento di Damiano non farà che accrescere il rancore nei suoi confronti. Per Rosa, infatti, si tratta di una nuova batosta, dopo la perdita del lavoro e delle sue certezze e l'atteggiamento del poliziotto non aiuta certo lei e suo figlio a ritrovare la stabilità perduta.Tuttavia, la donna non sembra disposta a rinunciare all'ex marito e sente per lui ancora qualcosa... Nel frattempo, sebbene Viola sia tornata con Eugenio, non riesce ancora a dimenticare Damiano e le Anticipazioni ci dicono che sembra stia già avendo dei forti ripensamenti. Anche Damiano non può fare a meno di pensare alla dolce Bruni e un incontro tra i due potrebbe portare a delle conseguenze inattese e che cambieranno gli equilibri dei personaggi.

Un Posto al Sole Anticipazioni, Guido e Michele fanno un incontro davvero inaspettato...e imbarazzante!

Le Anticipazioni ci svelano che, durante un'uscita in amicizia, Guido e Michele si recheranno al pub per poter trascorrere del tempo insieme e commentare gli ultimi avvenimenti delle loro vite. Quella che dovrebbe essere una piacevole serata all'insegna delle confidenze e del buon cibo, finisce col trasformarsi in una situazione davvero imbarazzante e da cui sembra che non riusciranno a liberarsi molto facilmente. Infatti, dalle Anticipazioni sappiamo che i due amici incontreranno nel pub una persona che non si aspettavano: Sergio, il marito di Bice! L'uomo, si ricorderanno i fan, aveva creduto, molto tempo fa, che tra la moglie e uno dei colleghi di Guido ci fosse una relazione, con le conseguenze che tutti conosciamo! Perciò, questo incontro provocherà non pochi imbarazzi per i due amici e sembra che per risolverla sarà necessario l'intervento di Bice stessa...

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle ore 20.50.