Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto e Filippo ai ferri corti per la vendita di Radio Golfo 99

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelando che la vendita di Radio Golfo 99 provocherà un attrito molto forte tra Roberto Ferri e suo figlio Filippo. Ecco cosa succederà nelle puntate della Soap di Rai3!

Le Anticipazioni delle prossime puntate di Un Posto al Sole ci svelano diversi dettagli sulla vendita di Radio Golfo 99: il ritorno a Napoli di Chiara Petrone, proprietaria della radio ed ex fidanzata di Nunzio Cammarota, ha messo in moto nuovi ingranaggi e ha portato Roberto Ferri a interessarsi della vendita. Purtroppo, le sue azioni lo porteranno a un forte attrito con il figlio Filippo. Vediamo insieme cosa succederà nei prossimi episodi della Soap di Rai3!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto vuole acquistare Radio Golfo 99 a tutti i costi

Chiara Petrone ha fatto ritorno a Napoli con l'intento di vendere Radio Golfo 99. L'ex fidanzata di Nunzio Cammarota ha pensato bene di mettere in vendita la radio, viste le difficoltà economiche in cui versa e, come c'era da aspettarsi, di fronte a un così buon affare, Roberto Ferri non poteva non intromettersi e fare un'offerta per acquistarla. Dopo la difficile situazione del piccolo Tommy, Ferri ha tutte le intenzioni di gettarsi nel lavoro e questo nuovo affare potrebbe essere un ciò che gli serve per distrarsi dall'addio al piccolo Tommaso, ma anche per accrescere il suo potere e denaro. Roberto è infatti deciso ad acquistare Radio Golfo 99 a tutti i costi, anche se Chiara non sembra propensa a cedergli il controllo della radio.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto e Filippo ai ferri corti per la vendita di Radio Golfo 99

Le Anticipazioni ci svelano che per la vendita di Radio Golfo 99, Roberto Ferri sarà disposto a tutto pur di acquistare la radio di Chiara Petrone. Lo spietato imprenditore ha intenzione di proporre alla ragazza un'offerta che non potrà rifiutare, visto che si trova in difficoltà e necessita di denaro nell'immediato. Tuttavia, Roberto non ha fatto i conto con un altro fattore: Filippo. Suo figlio, infatti, verrà a conoscenza delle intenzioni del padre e resterà profondamente turbato dalla decisione di Roberto di acquisire la radio. Il Sartori, infatti, prenderà questa notizia come un affronto personale e non si tirerà indietro dall'affrontare il padre, accusandolo di tramare contro di lui.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Michele e Filippo alleati contro Roberto?

Stando a ciò che le Anticipazioni svelano, una guerra famigliare tra Filippo e Roberto potrebbe presto dividere padre e figlio. Le Anticipazioni non ci dicono altro, ma sembra che anche Michele, che è un punto di riferimento importante per la Radio e Filippo, vista la loro storica collaborazione, riterrà che l'intervento di Roberto nell'acquisire Radio Golfo 99 potrebbe rovinare i delicati equilibri lavorativi tra lui e Filippo. Suo padre Roberto, infatti, è uno spietato imprenditore e la sua linea di condotta negli affari potrebbe non sposarsi bene con quella di Filippo e Michele. I due, perciò, potrebbero decidere di unire le forze e provare a contrastare Roberto...

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle 20.50.