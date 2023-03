Un Posto al Sole Anticipazioni: Renato ammaliato da Rosa: che stia per nascere una nuova coppia a Palazzo Palladini?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che nelle prossime puntate vedremo Renato Poggi molto colpito da Rosa Picariello. Che a Palazzo Palladini stia per nascere una nuova coppia? Vediamo insieme cosa succede nelle prossime puntate della Soap di Rai 3.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci dicono che nelle prossime puntate della Soap di Rai 3, la permanenza di Rosa Picariello a Palazzo Palladini causerà non poco trambusto. In particolare, sembra che Renato Poggi resterà particolarmente ammaliato dalla donna e da alcuni suoi comportamenti. Cosa succederà?

Un Posto al Sole: Rosa Picariello accolta a Palazzo Palladini

Nelle ultime puntate della Soap abbiamo visto come Rosa Picariello, l'ex moglie di Damiano, poliziotto di scorta di Viola Bruni, sia ormai un personaggio molto importante nelle dinamiche della storia. Rosa, con il suo carattere un po' duro e scontroso, ma pronta a fare di tutto per suo figlio. Dopo aver perso il suo lavoro nella fabbrica di giocattoli, a causa di una denuncia che metteva in luce le irregolarità del posto e di ciò che produceva, Rosa si è ritrovata senza un lavoro e si è decisa, dopo alcuni tentennamenti, a chiedere aiuto a Viola. Così, grazie all'insegnante è stata assunta presso alcune famiglie di Palazzo Palladini e ha iniziato a lavorare presso la Terrazza e l'appartamento di Niko.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Renato "affascinato" da Rosa

Decisa a dimostrare ai suoi nuovi datori di lavoro di essere un'ottima lavoratrice, capace di rimboccarsi le maniche e non scoraggiarsi davanti a nulla, Rosa si dimostrerà una valida ed efficiente lavoratrice. La donna è decisa a dare il meglio di sé anche per garantire un futuro al figlioletto Manuel e, infatti, si occuperà con grande energia della Terrazza e dell'appartamento di Niko Poggi. Il suo duro lavoro e il suo impegno troveranno subito parole di elogio da parte degli inquilini del palazzo, ma soprattutto, le varranno l'ammirazione del più pignolo tra tutti: Renato Poggi. Quest'ultimo, infatti, resterà sorpreso, ci svelano le Anticipazioni, della cura che Rosa mette nel suo lavoro e non potrà fare a meno di restarne...affascinato.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Renato è colpito da Rosa, sta forse per nascere una nuova coppia a Palazzo Palladini?

Le Anticipazioni ci dicono che Renato Poggi resterà piacevolmente sorpreso del lavoro e dell'efficienza di Rosa, appena assunta a Palazzo Palldini e che non potrà fare a meno di ammirarla per il duro lavoro e per l'impegno che mette in ciò che fa, anche nella cura che ha per il piccolo Manuel. Ma questa ammirazione potrebbe trasformarzi in altro? Dopotutto, è raro che Renato dimostri così apertamente ammirazione per una donna e sappiamo che già in passato ha avuto relazioni con donne più giovani, perciò, Rosa - che tra l'altro è single, in quanto la storia con Damiano è già acqua passata - potrebbe davvero fargli perdere la testa. Renato, inoltre, è solo da molto tempo e nell'ultimo periodo non ha fatto che cercare di dare il suo supporto al figlio Niko, per via della dolorosa vicenda del processo a Lello Valsano. Perciò, chissà che la fascinazione che sembra provare per Rosa Picariello non si trasformi in altro...

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.