Un Posto al Sole Anticipazioni: Ornella delusa da Giulia, è la fine di una storica amicizia?

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Ornella resterà molto delusa quando scoprirà che Giulia era conoscenza di un dettaglio sulla sua vita professionale. Sarà la fine di una storica amicizia? Ecco cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai3.

Le Anticipazioni delle prossime puntate di Un Posto al Sole ci svelano che l'amicizia tra Giulia Poggi e Ornella Bruni potrebbe subire un forte contraccolpo e non essere più come prima.

Un Posto al Sole: Luca Giordano prenderà il posto di Ornella come primario

Ornella ha duramente lavorato per ottenere il posto di primario e l'arrivo di una vecchia conoscenza di Palazzo Palladini, il dottor Luca De Santis di ritorno a Napoli dopo quasi 20 anni di assenza, mette in pericolo la sua posizione lavorativa. Il gentile dottore, infatti, è tornato per assumere il ruolo di primario al posto della dolce dottoressa Bruni, lasciandola alquanto amareggiata. Ornella, infatti, pur trovando difficoltoso gestire la sua vita professionale e quella privata, ama profondamente il suo lavoro e per lei rinunciare al posto di primario potrebbe essere più difficile di quanto pensasse. Ma a sconvolgere di più la dottoressa è un'altra notizia, qualcosa che non si aspettava potesse succedere e che la porta a riconsiderare la sua amicizia di lunga data con Giulia Poggi. Ma cosa è successo?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ornella scopre il segreto di Giulia e resta sconvolta

Le Anticipazioni ci svelano che Ornella scoprirà che Giulia Poggi era già a conoscenza del fatto che Luca De Santis avrebbe preso il suo posto come primario. Per la dottoressa Bruni si rivelerà un vero colpo: è vero che tra Giulia e Luca ci sono vecchi trascorsi e un legame importante, ma la Bruni era convinta che Giulia sarebbe stata fedele anche alla loro amicizia. Ciò che la sconvolge non è tanto la notizia che la Poggi sapesse della sostituzione, ma piuttosto il fatto che gliel'abbia tenuto nascosto. Per Ornella si tratterà di una notizia molto difficile da digerire, soprattutto, perché Giulia sa molto bene quanto ami il suo lavoro e quanta fatica le costa rinunciare a questo posto, perciò, la Bruni non riesce a capacitarsi di come abbia potuto tenerle nascosto un segreto così importante per la sua vita professionale.

Un Posto al Sole Anticipazioni: la verità su Giulia rischia di compromettere l'amicizia tra lei e Ornella...

Ornella Bruni è sconvolta dopo aver appreso che Giulia Poggi sapeva che a sostituirla come primario sarebbe stato Luca De Santis: una notizia simile non può essere facilmente dimenticata dalla Bruni, che ancora fa fatica ad accettare di dover rinunciare al suo lavoro da primario e cederlo al gentile dottore De Santis. Ornella, però, è anche molto dispiaciuta che Giulia non abbia voluto dirle la verità, temendo forse di ferirla e così non saprà come comportarsi. Dovrà affrontare la Poggi e rivelarle che il suo comportamento l'ha molto ferita? Le Anticipazioni ci dicono che l'atteggiamento di Giulia ha molto ferito la dolce dottoressa e che quest'ultima potrebbe cercare un confronto, magari anche su consiglio di Raffaele e Viola, che di certo non vogliono vedere finire così un'amicizia storica come quella tra le due donne. Infatti, Giulia e Ornella sono amiche da molto tempo e la loro complicità potrebbe essere messa a dura prova a causa di questo segreto. Se Ornella chiedesse un confronto alla Poggi, servirà a risanare la situazione tra loro due? O potrebbe essere la fine di un'amicizia?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle ore 20.50.