Un Posto al Sole Anticipazioni: nuovo arrivo in casa Boschi, ma Franco non sembra felice...

Le Anticipazioni ci svelano che Angela e Franco potrebbero accogliere un nuovo membro nella loro famiglia, ma il Boschi non sembra sereno in questo periodo. Vediamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai 3.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci dicono che in casa Boschi-Poggi arriverà una ventata di novità positive, non accolta però benissimo da Franco Poggi. Sua moglie Angela infatti potrebbe rivelargli che la loro famiglia si allargherà per accogliere un nuovo membro, ma il Boschi sarà fortemente preoccupato e potrebbe non essere davvero felice di questo cambiamento.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Angela è incinta?

Le prossime puntate della Soap vedranno la famiglia Boschi-Poggi colpita da un'importante notizia: potrebbe arrivare un nuovo bambino ad allargare il nucleo famigliare? La scoperta avverrà nella prossime puntate, dove sapremo con certezza se davvero Angela è in dolce attesa. La notizia è alquanto sorprendente, anche perché sono trascorsi diversi anni da quando è nata la piccola Bianca e la coppia non ha mai pensato di allargare la famiglia con un altro bambino. Soprattutto, considerati i vari problemi a cui sono andati incontro Angela e Franco sia come coppia, in quanto negli ultimi mesi ci sono stati segnali di allontanamento e talvolta incomprensioni, ma anche come genitori, visto che Bianca, con la storia della challenge che ha visto coinvolti i suoi compagni di classe, ha dato loro molto da pensare. Eppure, la piccola Bianca potrebbe diventare presto una sorella maggiore...

Un Posto al Sole Anticipazioni: Franco rischia di perdere il lavoro...

Ma questa novità potrebbe non essere accolta con entusiasmo da tutta la famiglia: se, infatti, sicuramente Renato e Giulia non vedranno l'ora di diventare nonni nuovamente, Franco potrebbe essere poco propenso ad avere un'altra bocca da sfamare. Il Boschi infatti ha paura che molto presto potrebbe ritrovarsi senza lavoro e la notizia della gravidanza non è esattamente ciò di cui ha bisogno in questo momento. Le difficoltà economiche non sono mai mancate nella loro famiglia, ma con buona volontà e restando uniti sono riusciti a superarle. Eppure, questa volta potrebbe essere diverso e le incomprensioni passate, l'ansia accumulate per la situazione di Nunzio con Alice e poi di Bianca hanno già minato la serenità della loro coppia e questa ulteriore notizia potrebbe allontanarli ancora di più...

Un Posto al Sole Anticipazioni: Franco reagisce male, ma anche Angela...

Le Anticipazioni ci svelano che Franco avrà una brutta reazione, inaspettata, ma comprensibile dato che l'uomo rischia di perdere il lavoro e si ritroverebbe con un nuovo bambino a cui dover pensare. Ma la sua reazione che effetto avrà su Angela? La Poggi non sembra essere totalmente serena riguardo alla situazione che la loro famiglia sta vivendo e questa novità non è forse ciò che si aspettavano. Se a questo aggiungiamo la reazione negativa di Franco, allora, capiamo bene perché le Anticipazioni parlano di uno strano sconforto che si abbatterà sulla donna. Forse, Angela sa benissimo che le attuali condizioni della famiglia non permetterebbero a nessuno di loro di vivere serenamente la novità e quindi comprende la reazione del marito, ma al tempo stesso è dispiaciuta e non sa cosa fare. Come evolverà la situazione?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle ore 20.50.