Un Posto al Sole Anticipazioni: Nuovi problemi in arrivo per Rossella. Questo matrimonio non si deve fare!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Rossella dovrà superare nuovi problemi in arrivo. In vista del matrimonio con Riccardo, conoscerà la sua futura suocera, con cui non sarà tutto rose e fiori. Ecco cosa succederà nelle prossime puntata della Soap di Rai3.

Rossella, questo matrimonio non s’ha da fare! Come per gli sfortunati Renzo e Lucia dei Promessi Sposi di Manzoni, anche per la Graziani e Riccardo di Un Posto al Sole ci sono molte sfide da superare, prima di convolare a nozze. I due ragazzi stanno per incontrare un nuovo ostacolo, forse il più grande mai incontrato fino a ora, che costringerà Ross a una prova di grande pazienza. A Napoli arriverà la mamma del Crovi e si rivelerà una suocera fin troppo ingombrante. Vediamo insieme cosa ci aspetta nelle prossime puntate della Soap, in onda su Rai3.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella e Silvia scelgono l’abito da sposa

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, Rossella continuerà i suoi preparativi per il matrimonio e sarà felice di passare con sua madre un momento molto importante: la prova dell’abito. Madre e figlia condivideranno una giornata molto dolce e piena di emozioni e Silvia darà alla sua bambina tutto il sostegno necessario affinché le sue nozze siano indimenticabili. Peccato però che ci siano tensioni e problemi da superare, comparsi sin dai primi preparativi. Ross ha scoperto che molti dei parenti di Riccardo, non parteciperanno all’evento e ne è rimasta delusa.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Arriva la madre di Riccardo. Rossella sarà in difficoltà

Rossella ha scoperto una terribile verità sul suo matrimonio, ovvero che molti parenti di Riccardo non parteciperanno al loro grande evento. Questa novità ha lasciato la Graziani senza parole e molto triste sia per il suo compagno sia per la famiglia che stanno per costruire insieme. La ragazza capirà che solo la mamma del Crovi sarà presente alle nozze e comprenderà subito che la donna potrebbe costituire un grande e ulteriore problema per lei. La sua futura suocera, che arriverà a Napoli molto presto, si rivelerà una donna ingombrante e molto poco disponibile. Creerà non pochi disagi alla nostra Ross, che per non darle dispiacere si troverà a doverle dare retta.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella e Riccardo si sposeranno davvero?

L’arrivo della mamma di Riccardo potrebbe essere la goccia che farà traboccare il vaso. Il matrimonio tra Rossella e Riccardo non si basa certo su basi solidissime. Ross sta nascondendo al fidanzato di averlo tradito con Nunzio e di provare per lui – anche se continua a negarlo – un affetto molto particolare. E il Cammarota è d’accordo con lei, visto che non riesce proprio a stare tranquillo all’idea che la sua amica speciale si sia fidanzata, stia per sposarsi e lo abbia scelto come cuoco per il suo ricevimento. Insomma la suocera della Graziani, con il suo fare imperioso, potrebbe dare alla giovane figlia di Silvia, uno spaccato spaventoso della sua vita futura, se sposerà il suo fidanzato. Rossella potrebbe fuggire a gambe levate da un futuro che non la renderà felice e correre invece tra le braccia dello chef de Il Vulcano, che non aspetta altro.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.