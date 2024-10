Un Posto al Sole Anticipazioni: Nunzio sta con Diana solo per senso del dovere? È possibile!

Anticipazioni TV

Nunzio ha deciso di non continuare la sua storia con Rossella ma di rimanere con Diana. Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole il Cammarota sceglierà di trasferirsi a vivere dall'architetto ma per noi farà uno sbaglio. Il suo cuore, a nostro parere, appartiene a Ross.

Nunzio farà la scelta giusta a trasferirsi da Diana? Per noi no! Nelle prossime puntate di Un Posto Al Sole, il giovane chef informerà tutti di aver deciso di lasciare l’appartamento che condivide con Samuel e di andare a vivere con l’architetto. Ma Il Cammarota non ce la conta giusta, pensiamo che stia facendo una mossa azzardata e che finirà per far soffrire Diana così come Rossella. Il giovane cuoco è infatti ancora molto legato alla figlia di Silvia e potrebbe presto capire che la donna della sua vita non è certo la Della Valle.

Un Posto Al Sole: Nunzio è ancora innamorato di Rossella

Noi ne siamo proprio convinti, Nunzio è ancora innamorato di Rossella. Il rapporto tra i due ragazzi è molto forte tanto che la Graziani ha rimesso in discussione tutte le sue scelte per via della liaison con il Cammarota, che l’ha portata a fuggire dall’altare e a rompere con Riccardo. Ci saremmo aspettati, dopo questo evento, che Ross e lo chef si mettessero insieme ma le vicende legate al Torrente e al brutto incidente accaduto a Diana, hanno rimesso tutto in discussione e hanno portato il figlio di Franco a sentirsi in dovere di aiutare la Della Valle e a starle vicino.

Ross ha dovuto quindi rinunciare a Nunzio e alla loro nascente storia d’amore; non poteva certo mettersi contro a una scelta così tanto dolce e protettiva. Ma nel corso del tempo le cose non sono andate come sperato o meglio il cuoco ha dimostrato di essere legato all’architetto ma di non essere profondamente innamorato di lei come invece lo è della dottoressa.

Un Posto al Sole: Nunzio si trasferisce da Diana solo per compassione?

Saremo duri, ve lo anticipiamo, e diciamo subito che secondo noi la scelta di Nunzio di trasferirsi a casa di Diana, è motivata solo dalla compassione e dal senso del dovere che il ragazzo ha nei suoi confronti. Siamo al corrente di quanto l’architetto faccia fatica a riprendersi totalmente dall’incidente e probabilmente non riuscirà mai a recuperare la sua piena autonomia. La vendetta contro di lei ha assortito l’effetto sperato e anche se Diana è sopravvissuta, la sua vita non è più la stessa. Nunzio sa che la sua attuale compagna ha bisogno di lui e ha bisogno di assistenza e in una delle ultime crisi della Della Valle ha compreso di non potersi permettere di separarsi da lei neanche se prova dei forti sentimenti per un’altra donna. Per questo motivo, secondo noi, dopo il bacio con Ross e dopo aver capito di non essere in grado di contenere sempre la sua vera passione, Nunzio ha scelto di fare un un passo da cui non gli sarà facile tornare indietro.

Un Posto Al Sole: Diana si accorgerà che Nunzio non la ama?

Siamo certi che Nunzio sia un bravo ragazzo, molto sensibile e pieno di buone intenzioni ma la sua scelta di stare accanto a Diana solo per aiutarla e solo per senso del dovere ci sembra un po’ una decisione alla Terence di Candy Candy. Come non siamo stati d’accordo, al tempo della nostra infanzia, con la scelta di Terence, non lo siamo neanche con quella del Cammarota. Secondo noi lo chef potrebbe stare accanto a Diana anche senza doversi trasferire da lei e anche senza dover per forza avere una relazione con lei. Sappiamo però che il figlio di Franco fa fatica ad affrontare certe questioni amorose e prova ne sia il suo comportamento davanti all'imminente matrimonio di Ross con Riccardo. C’è voluto tempo e sono serviti diversi ragionamenti prima di portarlo ad affrontare la Graziani e a dirle quello che provava. Stessa cosa sta succedendo con Diana e quindi secondo noi, ripetiamo è una nostra opinione, farebbe meglio a mettere le carte in tavola con l’architetto prima che qualcuno soffra più del dovuto.

Nunzio è molto affezionato a Diana in un certo senso prova anche amore nei suoi confronti ma non è lo stesso sentimento che prova per Rossella. Altrimenti non si sarebbe certo fatto prendere dalla passione e dal momento di riavvicinamento con la Graziani, con cui è scoccato un bacio e con cui sarebbe andato oltre, se qualcuno non li avesse interrotti. Insomma crediamo che ci dovrebbe ragionare un po’ più su e chiarire prima di tutto se è disposto a occuparsi di Diana e fingere con se stesso e con lei un amore che forse non esiste o se sia meglio che prenda una pausa e si interroghi sul da farsi.

Diana capirebbe ne siamo certi, e dopo un iniziale sofferenza siamo sicuri che si rimetterebbe in piedi e lascerebbe libero il Cammarota di tornare al suo vero amore ma per il momento la Della Valle non conosce i veri sentimenti del suo amato e ovviamente è contenta di averlo al suo fianco. Ma se dovesse scoprire del bacio tra lui e Ross e del rapporto che ancora esiste con la Graziani, è chiaro che ne soffrirebbe talmente tanto da lasciarsi andare completamente. E lì i guai diventerebbero ancora peggiori di quanto lo siano già. Ci auguriamo quindi che Nunzio riesca a uscirne e che con un atto di coraggio, perché di questo si tratterà, esca allo scoperto e sia capace di occuparsi di entrambe le donne della sua vita senza farle soffrire.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.