Un Posto al Sole Anticipazioni non va in onda il 9 giugno 2022: ecco perché e cosa vedremo su Rai3

Un Posto al Sole non andrà in onda giovedì 9 giugno 2022. Scopriamo cosa ci sarà, su Rai3, al posto del consueto appuntamento con la soap.

Un Posto al Sole non andrà in onda il 9 giugno 2022. La soap si prende una pausa di un solo giorno per lasciare spazio all'Atletica Leggera, con la Diamond League. A partire dalle 20.00 su Rai3 potremo quindi seguire l'annuale Golden Gala Pietro Mennea, che si svolge a Roma allo Stadio Olimpico. La programmazione di upas riprenderà regolarmente venerdì 10 giugno 2022.

Un Posto al Sole non va in onda: il 9 giugno 2022 spazio all'Atletica Diamond Leauge

Un Posto al Sole lascia il suo spazio – nel palinsesto Rai – all'Atletica Leggera. Giovedì 9 giugno 2022, al posto della consueta puntata della soap, andrà in onda il Golden Gala Pietro Mennea, quinto appuntamento della Diamong League dell'Atletica Leggera. Le vicende di Palazzo Palladini lasceranno quindi spazio ai campioni olimpici di Tokyo. Rivedremo in pista sia Marcell Jacobs che Gianmarco Tamberi, pronto a portare a casa vittorie e conferme. Con loro anche altre medaglie azzurre, per una serata all'insegna dello sport, che comincerà alle 20.00, dopo il consueto Tg Regionale e che ci farà compagnia per circa due ore.

Un Posto al Sole torna regolarmente venerdì 10 giugno 2022

Un Posto al Sole ci lascerà per una sola giornata. L'appuntamento con la soap tornerà regolarmente venerdì 5 giugno 2022. Come successo in altre occasioni, è prevedibile che nelle prossime settimane, la soap recupererà la puntata saltata con un doppio episodio. Non sappiamo ancora quando e se questo avverrà ma vi terremo aggiornati sui prossimi eventuali doppi appuntamenti. Intanto scopriamo cosa succederà a Palazzo Palladini, venerdì 5.

Anticipazioni Un Posto al Sole: puntata del 10 giugno 2022

Nelle Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 10 giugno 2022 - episodio in onda alle 20.45 su Rai3 - tra Riccardo e suo fratello si riaccendono gli animi. Stefano torna all'attacco con il medico, affinché accetti di vendere la proprietà di famiglia. Il Crovi, contrario alla vendita, andrà su tutte le furie per questa insistenza e finirà per prendersela con qualcuno – incolpevole – al Vulcano. Raffaele non riesce più a tenersi tutto dentro. Non potendo però ancora confessare nulla alla sua famiglia, desideroso di proteggerla più che può, si confiderà con Elvira. La donna però, in un tentativo goffo di aiutarlo, finirà per dargli un consiglio sbagliato. Cerri ha deciso di dare una seconda chance a Sarti ma Mariella, furiosa per il tradimento, farà di tutto per convincere l'amico a cambiare idea.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 6 al 10 giugno 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.