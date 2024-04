Un Posto al Sole Anticipazioni, Michele ritrova una cara amica. Silvia in preda alla gelosia!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che nelle prossime puntate tra Silvia e Michele la situazione si aggraverà ancor di più, a causa di un ritorno inaspettato di una vecchia amica. Questa situazione porterà Silvia a diventare gelosa e a chiedersi se, effettivamente, quella passione con Michele sia stata solo uno sbaglio o qualcosa in più. Vediamo insieme cosa succederà nei prossimi episodi della Soap di Rai3.

Un Posto al Sole Anticipazioni, Silvia sempre più confusa dal suo rapporto con Michele...

La passione che ha travolto Silvia e Michele a Indica non può essere facilmente dimenticata, almeno non dalla proprietaria del Caffè Vulcano. Ritornata alla sua vita di tutti i giorni, Silvia continua a riflettere sul legame con Michele e avverte un maggiore senso di colpa verso Giancarlo. Soprattutto, perché non ha voluto svelare cosa è successo neppure alla sua cara amica Mariella. Il rapporto con Michele è tornato come prima, almeno all'apparenza, ma Silvia sente che per l'ex marito non è chiusa qui e che vorrebbe riaprire il discorso, per chiarire cosa c'è davvero tra loro...

Anticipazioni Un Posto al Sole, un ritorno inaspettato entusiasma Michele e provoca la gelosia di Silvia

Le Anticipazioni ci svelano che nelle prossime puntate di Un Posto al Sole farà il suo ritorno a Napoli una conoscenza di Michele, anzi, una sua cara amica e che questo ritorno inaspettato provocherà la gelosia di Silvia. Stiamo parlando di Fabiana, ex collega di Michele conosciuta dal giornalista durante una trasferta a Milano. Giovane e avvenente, la giornalista torna a Napoli per fare una sorpresa a Michele e, nel vederli insieme, Silvia non nasconderà un certo fastidio. Nonostante sia stata lei stessa a non voler più riparlare di ciò che è successo a Indica, Silvia si sente tradita nel vedere che Michele ha già archiviato ciò che c'è stato tra loro!

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole, Mariella scopre cosa è successo tra Silvia e Michele?

La gelosia di Silvia la renderà intrattabile e lunatica, tanto che persino Mariella, sua cara amica, si renderà conto che qualcosa non va. Mariella, in questo momento, è molto presa dalla sua situazione matrimoniale, ma non può non notare che tra Silvia e Michele i rapporti sono molto tesi e che la sua amica ha un certo distacco anche per Giancarlo. Tuttavia, non riesce a darsi una spiegazione per ciò che sta succedendo, così, deciderà di parlare con Silvia e chiederle spiegazioni per ciò che sta succedendo tra loro. Che sia il momento per Silvia di lasciarsi andare a una confessione e dire fialmente a qualcuno che cosa è accaduto con Michele?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.