Un Posto al Sole Anticipazioni: Michele e Renato distrutti dalle pene d'amore. Che succederà?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Michele e Renato avranno nostalgia della loro vecchia vita e delle loro ex mogli. Ma cosa succederà nelle prossime puntate della Soap Un Posto al Sole? Riusciranno a riconquistare i cuori di Silvia e Giulia?

Una canzone di Venditti recita “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” ed è un po’ quello che sembra sia destinato a succedere a Michele e a Renato. Il Saviani e il Poggi, nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, riveleranno di sentire nostalgia di Silvia e Giulia e dei bei tempi passati. Ma cosa ci dobbiamo aspettare negli episodi della Soap, che ci faranno compagnia in ottobre? Un ritorno di qualche amore?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Renato geloso di Giulia

Della gelosia di Renato nei confronti di Giulia e Luca c’eravamo già accorti ma un po’ per il carattere del Poggi e un po’ per il troppo tempo passato dal loro divorzio, non abbiamo dato troppo peso alla cosa. Il padre di Niko però ha continuato e continuerà a dimostrare di essere davvero ancora legato alla sua ex e di non riuscire a vederla accanto a nessun altro uomo. Renato ha remato contro la convivenza della sua ex con il De Santis alla Terrazza, tanto vicino a lui e nei prossimi episodi di Un Posto al Sole, si lascerà andare a nuove manifestazioni di fastidio.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Renato prova nostalgia di Giulia

Giulia risolverà il problema affitto della Terrazza e Luca si allontanerà repentinamente da lei, per evitare che scopra la sua malattia. Renato vedrà il tutto con un po’ di soddisfazione ma non riuscirà a farsi avanti con la sua ex. Nelle prossime puntate rivelerà però di provare nostalgia per la Poggi e per la loro vita insieme. A dargli conforto ci penserà Otello, che di pene amorose e di mancanze ne sa decisamente qualcosa. Renato uscirà alla fine allo scoperto e rivelerà alla sua compagna di una vita, di tenere ancora a lei e di volerci riprovare, nonostante tutti questi anni passati?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Michele non ha ancora superato il divorzio da Silvia

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole ci sarà un altro personaggio alle prese con le pene amorose. Stiamo parlando di Michele. Il Saviani farà capire di non aver ancora digerito il divorzio da Silvia e di avere ancora dei sentimenti per lei. Le Anticipazioni di Upas ci rivelano che la Graziani riceverà una strana e forse brutta sorpresa, tale da poterla forse riavvicinare al suo ex marito. Possiamo immaginare che Giancarlo le comunichi qualche notizia non proprio allettante e che lei, stanca di stare lontana dal compagno, possa alla fine decidere di dare al patrigno di Rossella, una seconda chance.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.