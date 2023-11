Un Posto al Sole Anticipazioni: Micaela non vuole una relazione seria. Samuel rimarrà solo e sconsolato?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nelle prossime puntate della Soap di Rai3, Samuel deciderà di mettere in atto un piano per farsi lasciare da Speranza. Peccato però che Micaela, scoperto che il Piccirillo potrebbe voler fare sul serio con lui, faccia marcia indietro. Lo chef rimarrà da solo?

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, Samuel deciderà di mettere in atto un piano per farsi lasciare da Speranza. Il Piccirillo penserà di risolvere così la situazione con la bella Altieri e di rendersi libero di frequentare Micaela, magari alla luce del sole. Ma la Cirillo potrebbe voltargli le spalle proprio quando tutto sembrava avere trovato una soluzione.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio fa ragionare Samuel

La storia d’amore tra Samuel e Speranza è arrivata al capolinea… o almeno è quello che noi sappiamo. La bella Altieri non sa che il suo fidanzato si incontra segretamente con Micaela e che sta continuando a tradirla con lei. La relazione clandestina tra i due ragazzi comincerà a dare fastidio e anche a preoccupare Nunzio, che deciderà di intervenire per far ragionare l’amico. Nelle puntate di Un Posto al Sole in onda dal 13 al 17 novembre 2023, lo chef farà un discorsetto al suo amico e lo inviterà a fare delle scelte, per non avere il piede in due staffe e per non creare ulteriori sconvolgimenti al Vulcano e nelle loro vite.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Samuel cerca di farsi lasciare da Speranza

Samuel non riesce a resistere al fascino di Micaela e ne rimane stregato ogni volta che la vede. A questo si aggiunge la sua incapacità – dimostrata più volte – di lasciare Speranza. Per un motivo o per l’altro il Piccirillo non è mai riuscito a chiudere la sua storia d’amore con l’Altieri ma dopo il discorsetto fatto da Nunzio, comincerà a pensare a un modo, un’alternativa valida, per raggiungere l’obiettivo. Organizzerà un piano per farsi lasciare. Sarà Speranza a dire la parola fine.

Trame e Anticipazioni: Micaela dà il benservito a Samuel

Samuel penserà che se a lasciarlo sarà Speranza, le cose andranno sicuramente meglio. Peccato però che la situazione potrebbe volgere in suo completo sfavore. Micaela scoprirà molto presto che il suo amante è stato spinto – da Nunzio – a fare sul serio con lei. Allergica a ogni tipo di rapporto amoroso serio e decisa a non legarsi a nessuno, la Cirillo potrebbe dare il benservito al nostro chef, lasciandolo solo e disperato. Sì perché Samuel potrebbe scoprire – dopo aver ottenuto di essere mollato da Speranza – che l’altra donna della sua vita, non ha alcuna intenzione di stargli accanto, ora che è single.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.