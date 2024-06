Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina sempre più distante da Roberto, in arrivo un nuovo amore per la Giordano?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che tra Marina e Roberto ci sarà sempre più distanza e sembra che possa esserci un terzo incomodo che si insinuerà tra loro! Scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai3!

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che, nelle prossime puntate, scopriremo cosa succederà tra Marina Giordano e Roberto Ferri, il cui matrimonio sembra non trovare pace. Dopo la parentesi di Lara, infatti, i due coniugi Ferri speravano di godersi il piccolo Tommaso, sebbene con la presenza di Ida ancora nella loro vita. Tuttavia, la situazione è completamente cambiata e ora è guerra aperta per la custodia del piccolo. Ma sembra che anche l'armonia della coppia sarà messa in pericolo da un terzo incomodo...

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto disposto a tutto pur di non perdere Tommaso

Nelle prossime puntate della Soap di Rai3 scopriremo che Roberto Ferri è disposto a tutto pur di non perdere la custodia di Tommaso e lasciarlo nella mani della sua legittima madre, Ida. Dopo essere stato braccato dai giornalisti nel giorno del test del DNA, l'imprenditore sarà furioso e deciso più che mai a uscire vincitore da questa battaglia. Per farlo, stando alle Anticipazioni, si rivolgerà anche a Filippo e gli farà una particolare proposta, di cui però non abbiamo tutti i dettagli. Eppure, conoscendo Ferri, l'imprenditore potrebbe arrivare a chiedere al figlio maggiore di aiutarlo a falsare i risultati del test, in modo da non perdere la custodia del piccolo Tommy. Se davvero fosse così, Filippo accetterà di aiutarlo?

Anticipazioni Un Posto al Sole: tra Marina e Roberto la distanza non fa che aumentare...

L'ossessione di Roberto per l'affidamento di Tommaso sta però creando un grande divario tra lui e Marina. La donna non vorrebbe dire addio al bambino, ma è consapevole anche che non sarebbe giusto crescere un bambino così piccolo, dopo averlo privato della presenza della madre. Delusa anche dal comportamento di Roberto verso Raffaele, a causa dell'aggressione subita, Marina si troverà ad allontanarsi sempre di più dal marito, resasi conto che forse non sono più in sintonia come un tempo.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: per Marina è in arrivo un nuovo amore?

Le Anticipazioni ci dicono anche che, approfittando della tensione tra Marina e Roberto, arriverà una nuova persona che si insinuerà tra i coniugi Ferri e potrebbe finire col distruggere definitivamente la coppia. Non sappiamo se si tratti di una vecchia conoscenza o di un nuovo personaggio, ma sembra che il suo arrivo sarà determinante per scoprire quale sarà il destino dell'amore tormentato tra Marina e Roberto. I due, infatti, sembravano finalmente aver trovato la loro serenità - sebbene a costi molto alti - eppure, non riescono a vivere pienamente il loro rapporto e con la situazione di Tommaso e Ida tutto è peggiorato. Che questo nuovo arrivato possa essere anche un nuovo amore nella vita di Marina? Non ci è ancora dato saperlo, ma, una cosa è certa: tra lei e Roberto le cose non sono più le stesse. Cosa succederà?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.