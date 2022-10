Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina scompare. Panico a Palazzo Palladini!

Anticipazioni TV

Giallo a Palazzo Palladini. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole, per le puntate della Soap presto in arrivo su Rai3, ci rivelano che Marina scomparirà improvvisamente. La Giordano farà perdere le sue tracce dopo una lite violenta. Ma cosa le sarà successo davvero?

Un nuovo giallo farà tremare Palazzo Palladini e ancora una volta a farla da protagonista sarà Marina Giordano. La signora dei Cantieri Flegrei si troverà al centro di un mistero. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che della donna, dopo una violenta lite, si perderanno le tracce. Una sparizione misteriosa – Marina non risponderà neanche al telefono – che farà temere che possa esserle successo qualcosa. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta nelle prossime puntate di Upas, in arrivo su Rai3.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina scompare

Sono passati pochi giorni da quando Marina è potuta tornare a casa, dopo essere scampata all'avvelenamento. Ma la Giordano non è ancora al sicuro. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nelle prossime puntate della Soap, la signora dei Flegrei sparirà improvvisamente. La dinamica sarà molto strana. Marina si appresterà a partire per il Salone Nautico, come suo solito. Con lei non ci sarà Roberto, che ancora non si è del tutto ripreso, ma l'assenza del Ferri non impedirà alla manager di pensare agli affari. Poco prima della partenza, Marina avrà una violenta discussione. Per il momento le anticipazioni di upas sono poco chiare; non ci rivelano infatti con chi la donna avrà un brutto scontro ma ci dicono che dopo questo, le cose precipiteranno. Marina Giordano scomparirà e il suo telefono squillerà a vuoto. Comincerà in quel momento la sua ricerca. Tutti saranno spaventati che possa esserle successo qualcosa e si farà largo il timore che la persona che ha tentato di ucciderla, sia tornata a colpire.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina è stata rapita?

La scomparsa di Marina e il suo cellulare che squilla a vuoto, farà preoccupare tutti a Palazzo Palladini. Comincerà a farsi largo l'idea che la Giordano possa essere stata rapita. Non è un'ipotesi da scartare, visto che la compagna di Roberto è stata da poco vittima di un attentato alla sua vita. Marina non avrebbe alcun motivo per lasciare Napoli senza avvertire nessuno e il suo silenzio sarà molto sospetto. Purtroppo non abbiamo ancora certezza di quello che le succederà e se si tratterà davvero di un rapimento. Quel che crediamo è che molto presto i nodi verranno al pettine e che l'identità del nemico dei Ferri-Giordano verrà presto allo scoperta.

Un Posto al Sole: Chi vuole Marina e Roberto morti? Ecco le ipotesi

Marina potrebbe essere davvero rapita e questa mossa potrebbe tranquillamente essere un nuovo piano della persona che ha cercato di avvelenarla insieme a Roberto. Ma chi è che vuole morti la Giordano e il Ferri? L'elenco è lunghissimo; sono tanti i nemici della coppia più longeva della Soap ma ultimamente alcuni dettagli potrebbero portare a Fabrizio. Nelle puntate di Upas, andate in onda negli scorsi giorni, avrete forse notato che l'attentatore dei Ferri-Giordano è in possesso della lettera che Marina scrisse a Roberto e che Lara aveva consegnato al Rosato. Un dettaglio certamente non trascurabile e se questo si somma al fatto che Fabrizio fosse alla villa, proprio quando i due si sono sentiti male, la questione puzza di bruciato. L'ex marito della manager potrebbe in effetti avere buoni motivi per vendicarsi di lei e del suo nuovo compagno, visto che proprio per colpa sua – e dell'alcol – il loro matrimonio è naufragato. Se fosse così, la Martinelli – sospettata numero 1 – sarebbe del tutto scagionata. E Lia? C'entrerà qualcosa in questa storia oppure la cameriera nasconde altri segreti che non sono collegati direttamente a questa faccenda? La verità sembra ancora lontana.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.