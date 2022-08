Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina e Roberto in pericolo? Hanno un nemico in casa…

Anticipazioni TV

Lia pronta a sostituire Silvana in casa Ferri ma Roberto si oppone. Ecco cosa rivelano le Anticipazioni delle nuove puntate di Un Posto al Sole, in onda su Canale 5.

Sta per arrivare un nuovo personaggio a Un Posto al Sole e per Marina Giordano e Roberto Ferri si prospettano nuovi guai in agguato. Lia Longhi si presenta a Palazzo Palladini per sostituire Silvana come domestica ma il curriculum troppo qualificato della donna allarma immediatamente Marina. Chi è veramente Lia? Ecco le Anticipazioni delle nuove puntate della soap di Rai 3, e qualche curiosità sull’attrice Chiara Mastalli che presta il volto alla new entry.

Silvana licenziata, arriva Lia nelle nuove puntate di Un Posto al Sole

Roberto Ferri è stato irremovibile e a nulla sono servite le proteste di Silvana che ha tentato in tutti i modi di provare la propria innocenza, certa di essere stata incastrata da Lara Martinelli. Nelle nuove puntate di Un Posto al Sole, avendo licenziato Silvana, Roberto si troverà a dover assumere una nuova domestica in grado di sostituirla, e lo dovrà fare al più presto dato che Marina Giordano ha accettato di trasferirsi a casa sua, mettendo da parte tutte le remore su questo rapporto. Mentre Silvana si dispera per aver perso il lavoro e per essere stata messa in dubbio in quel modo dopo anni di fedeltà, cercando l’appoggio di Raffaele che sarà molto dispiaciuto per l’ex domestica, una donna misteriosa di presenterà alla porta di casa Ferri.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Lia assunta da Roberto ma qualcosa non quadra

Nelle nuove puntate della soap di Rai 3, Roberto si recherà alla porta dopo aver sentito suonare insistentemente, trovandosi davanti a Lia Longhi. Lei è il nuovo personaggio di Un Posto al Sole, e sarà una donna piena di misteri tutti da scoprire. Roberto rimarrà colpito dal curriculum di Lia, che si propone come nuova domestica pur avendo compiuto studi elevati ed essendo a conoscenza di tante lingue straniere in modo perfetto, ma vorrà sapere perché la giovane, che potrebbe puntare a lavorare in una qualsiasi azienda, desidera proprio essere la sua domestica. Lia rimarrà sul vago, ammettendo di aver bisogno di lavorare a Napoli e facendo così insospettire Marina. Lia è la nuova complice di Lara, e diventando domestica in casa Ferri potrà spiare Marina e Roberto per conto della Martinelli? Oppure c’è una storia parallela che lega Lia a Palazzo Palladini ma che rende la new entry affatto pericolosa?

Chiara Mastalli è Lia Longhi in Un Posto al Sole

A prestare il volto a Lia Longhi, la nuova domestica di Roberto Ferri e Marina Giordani, sarà Chiara Mastalli. Classe 1984, nata a Roma, l’attrice recita in Tre Metri sopra il Cielo nel 2006 e ottiene un ruolo di spicco in Notte prima degli esami e Notte prima degli esami - Oggi, entrambe le pellicole dirette da Fausto Brizzi. Chiara prende parte a diverse fiction sul piccolo schermo come Carabinieri, Distretto di Polizia, I Liceali e Finalmente una Favola. L’attrice partecipa anche alla terza edizione di Notti sul Ghiaccio, su Rai 1, prima di approdare nel cast di Un Posto al Sole.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.