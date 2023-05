Un Posto al Sole Anticipazioni: Lara si trasferisce a Palazzo Palladini?

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, Lara approfitterà dell'assenza di Marina per riconquistare Roberto e per prendere il posto della Giordano. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap in onda su Rai3.

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, Lara avrà campo libero. Ebbene sì, la Martinelli non solo non verrà scoperta ma avrà la ghiotta occasione di tornare a vivere con Ferri, riunendo la loro – finta – famiglia. Tutto questo grazie alla decisione di Marina di andarsene, dopo l'ennesima delusione. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina delusa da Roberto

Marina sta cercando di trattenere la rabbia nei confronti di Roberto e sebbene sia convinta – e a ragione tra l'altro – che Lara stia facendo il gioco sporco, non è ancora riuscita a trovare le prove per liberarsi della sua nemica e dimostrare a suo marito che la donna lo sta ingannando e che per farlo, sta usando il povero Tommaso. Nelle prossime puntate della Soap, la Giordano non ce la farà più e dopo aver ascoltato una conversazione troppo dolce tra Ferri e Lara, deciderà di andarsene. Farà quindi le valigie e lascerà Palazzo Palladini, probabilmente diretta a Londra da sua figlia e sua nipote.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto non riesce a fermare Marina e Lara ne approfitta

Roberto tenterà in ogni modo di fermare Marina ma purtroppo non ci riuscirà. La Giordano se ne andrà di casa e Ferri rimarrà da solo, con una Lara sempre più scatenata e decisa a riconquistarlo. La Martinelli ha un piano ed è ormai certo che stia avvelenando il povero Tommaso per farlo stare male e per convincere Roberto a star loro accanto. Quando scoprirà che Marina se n'è andata, non si lascerà scappare questa occasione e si presenterà a Palazzo Palladini, insieme al bambino, decisa trasferirsi là.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Lara si trasferisce a Palazzo Palladini?

Lara si presenterà a casa di Roberto e sospettiamo che, con una scusa, riuscirà a trasferirsi là. Approfittando dell'assenza di Marina. Il suo segreto però potrebbe essere scoperto. La Martinelli potrebbe decidere di smettere di far star male Tommaso o forse la cameriera di casa Ferri potrebbe scoprire le boccette che la donna usa per avvelenare il piccolo. Non ci sembra una cosa tanto assurda che Silvana, che ha un conto in sospeso con Lara, possa volerla tenere d'occhio e che, fedele a Marina, abbia intenzione di liberarsi dell'intrusa il prima possibile. Potrebbe però anche succedere che prima che il piano diabolico della bionda venga scoperto, Marina torni a Napoli e scopra la sua rivale nelle sue stanze. La sua reazione sarà ovviamente quella di prendersela con Roberto e forse di chiudere completamente con lui, chiedendo il divorzio. Sono tutti scenari possibili ma qualunque sia il finale di questa storia, è sicuro che l'arrivo di Lara Martinelli a Palazzo Palladini non porterà nulla di buono.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.