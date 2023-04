Un Posto al Sole Anticipazioni: Un terribile segreto potrebbe salvare il matrimonio di Roberto e Marina

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, potremo scoprire un terribile segreto su Lara e Tommaso. Roberto e Marina potrebbero avere una chance per salvare il loro matrimonio ma a caro prezzo. Scopriamo tutti i dettagli degli episodi della Soap in arrivo su Rai3.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole dal 24 al 28 aprile 2023, ci hanno rivelato che un terribile segreto sta per venire a galla e coinvolgerà Marina, Roberto, Lara e Tommaso. Ma cosa succederà nei prossimi episodi della Soap di Rai3? Scopriamolo insieme.





Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto sempre più affezionato a Tommaso

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, quelle che ci faranno compagnia nell'ultima settimana di aprile 2023, vedremo Roberto affezionato sempre di più a Tommaso. Ferri ha preso sul serio il suo ruolo di padre e la cosa, se non ci fosse di mezzo Lara, sarebbe davvero commuovente e positiva, persino per Marina. La Giordano, sin dal ritorno della Martinelli, non ha mai sopportato che suo marito si occupasse così tanto della ex e del bambino da lei avuto. Marina ovviamente non ce l'ha con Tommy ma non sopporta che Roberto corra in aiuto di Lara, per ogni singola questione. La manager sospetta da sempre che Lara sita facendo il doppio gioco e che si stia approfittando di Roberto ma non ha ancora le prove per dimostrarlo e scuotere così la coscienza del suo maritino. E le cose sembreranno peggiorare.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto scopre che Tommaso sta davvero male

I malesseri del piccolo Tommaso, quelli che hanno spaventato Roberto e Lara, si riveleranno più problematici di quanto si credesse. Si scoprirà che il bambino sta davvero male. Per Ferri sarà una scoperta molto dolorosa ma prometterà a Lara di starle vicino. Questa decisione allontanerà sempre più Marina, frustrata per essere messa da parte e infastidita da una presenza ormai diventata ingombrante. Ma attenzione! Vi abbiamo annunciato che nelle prossime puntate verrà rivelato un terribile segreto. Aggiungiamo che questo particolare, inquietante, potrebbe salvare il matrimonio di Marina e Roberto e mettere Lara di nuovo nell'ombra.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Un segreto potrebbe salvare il matrimonio di Marina e Roberto

Nelle prossime puntate, come vi abbiamo detto, emergerà un inquietante segreto. Questo riguarderà i continui malesseri di Tommaso. I malori del piccolo si riveleranno purtroppo indotti. Ebbene sì, sembra proprio che il bambino sia vittima di un vero e proprio “avvelenamento” e purtroppo a volerlo far star male pare essere Lara. La Martinelli è già chiaro che sia disposta a tutto pur di riprendersi Roberto e che del piccolo Tommy non gliene importi poi, e purtroppo, molto. Sulla base di questo, non facciamo fatica a credere che la donna gli stia facendo volutamente del male e che sia pronta a peggiorare la situazione per legare Ferri a lei per sempre. Il bambino è insomma caduto in mani spietate.

Anticipazioni e Trame Un Posto al Sole: Marina e Roberto scopriranno la verità sui malori di Tommaso?

La scoperta di questo segreto sarà certamente il preludio di qualcos'altro. Marina e Roberto potrebbero infatti capire che qualcosa non va nel piccolo e che i suoi malori non possono essere naturali. I due potrebbero quindi voler indagare e scoprire quindi di essere stati sin da sempre manipolati. Non solo, Roberto potrebbe scoprire che il bambino non è suo figlio, dopo averlo portato in ospedale e avergli fatto fare delle analisi. Per Lara sarebbe dunque la fine. Smascherata e ormai senza più armi, la malefica potrebbe però perdere completamente la testa e combinare qualcosa di ancora più grave.

Queste ultime sono solo ipotesi, a cui aggiungiamo un possibile ritorno della vera madre di Tommaso. Scoperti i piani della donna a cui ha “affidato” suo figlio, potrebbe volerselo riprendere e presentarsi da Roberto, raccontandogli tutta la verità.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.