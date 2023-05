Un Posto al Sole Anticipazioni: Lara esulta per l'uscita di scena di Marina, ma una chiamata sconvolge i suoi piani...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che Marina deciderà di lasciare Palazzo Palladini, per la gioia di Lara, convinta di aver vinto. Ma una telefonata potrebbe sconvolgere i suoi piani. Vediamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai 3.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che nelle prossime puntate della Soap di Rai3, la situazione tra Marina Giordano, Roberto Ferri e Lara Martinelli diverrà ancora più complessa e ci saranno diversi e inaspettati colpi di scena....

Un Posto al Sole: Marina lascia Palazzo Palladini!

Marina Giordano è ormai convinta di non poter più essere felice con Roberto Ferri: nonostante i due siano sposati, l'ombra di Lara Martinelli e del piccolo Tommaso è diventata un'ingombrante presenza nella coppia e Marina è stanca di essere sempre messa al secondo posto. Come se non bastasse, Roberto è così preso dai problemi di salute del piccolo Tommaso che, quando Lara si presenta a Palazzo Palladini con il bambino, al manager non resta che accoglierli. Martinelli ha deciso di fare questa mossa anche per approfittare dell'assenza della Giordano. Marina, infatti, ha deciso di allontanarsi per un po' da Palazzo Palladini e schiarirsi le idee, lasciando però alquanto confuso suo marito. L'allontamento della Giordano permette così alla Martinelli di attuare il suo piano e conquistare Roberto!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Lara canta vittoria, ma...

Approfittando dell'assenza di Marina, Lara si è presentata alle porte di casa Ferri per convincere il manager ad accogliere lei e il piccolo Tommaso. Il suo piano di conquista è ormai in moto e dopo aver messo in pericolo la salute del bambino, pur di attirare l'attenzione di Roberto e spingerlo ad avvicinarsi a lei, sicuramente, ora, trasferendosi a Palazzo, potrà usare anche la convivenza come arma per conquistare il Ferri. Roberto, tuttavia, è ancora molto scoraggiato per la decisione di Marina di lasciare la loro casa e, nonostante il bacio con Lara, non è intenzionato a rinunciare alla donna che ama. Tuttavia, la Martinelli non ha intenzione di cedere e sta già pregustando la sua vittoria contro la Giordano, quando arriva un inaspettato colpo di scena...

Un Posto al Sole Anticipazioni: chi è la donna misteriosa che ha chiamato Lara?

Mentre Marina è sempre più distante e Lara si gode la serenità della sua nuova vita a Palazzo, con Cristina e Tommaso che sembrano andare d'accordo come farebbero una sorellina e un fratellino e Roberto sembra tentennare sui suoi sentimenti, arriva un colpo di scena che potrebbe ribaltare tutto! La donna, infatti, riceve una misteriosa telefonata che non presagisce nulla di buono. Non è dato sapere con certezza di chi si tratti, ma al telefono a parlare è una donna che minaccia Lara! Potrebbe essere la vera madre di Tommaso, che ha deciso di svelare tutta la verità se la Martinelli non le darà ciò che vuole. Ma potrebbe anche essere un'alleata inaspettata che ha deciso di smascherare il vile piano della donna e rivelare le bassezze di cui è capace...

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni su Rai 3 alle ore 20.50.