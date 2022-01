Un Posto al Sole Anticipazioni: Katia e Franco, sarà passione?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole rivelano che Katia è tornata a Napoli proprio ora che Angela è partita. Franco potrebbe colmare il vuoto lasciato da quest'ultima con l'ex moglie?

La Cammarota è di nuovo a Palazzo Palladini, ed il Boschi ne sembra tanto sorpreso quanto felice. Che cosa bolle in pentola tra gli ex coniugi? Ecco quello che al momento sappiamo al riguardo...

Un Posto al Sole Anticipazioni: Franco riabbraccia Katia!

A Napoli c'è chi parte e c'è chi torna. Mentre Angela ha raggiunto la Sicilia per questioni lavorative, Katia è di nuovo a Palazzo Palladini... ma per quale ragione? La donna viene accolta calorosamente da tutti gli inquilini, e specialmente da Franco. In passato, i due sono stati sposati. Tuttavia, la Cammarota ed il Boschi avevano deciso di convolare a nozze soltanto perché in questo modo sarebbe stato consentito loro di adottare un bambino, Nunzio. Ora, a quanto pare, la donna è tornata proprio mossa da un insopprimibile istinto materno...

Katia è tornata a Napoli per Nunzio, nelle Anticipazioni di Un Posto al Sole

Innumerevoli i fan della soap opera partenopea che hanno ipotizzato che Katia fosse tornata a Napoli per riavvicinarsi a Franco, colmando così il vuoto che nel cuore di quest'ultimo ha lasciato la consorte. Al momento, questa non è un'opzione da scartare. Tuttavia, la donna non ha dichiarato di aver nuovamente messo piede a Palazzo Palladini per il Boschi, bensì per il figlio. La Cammarota è preoccupata per Nunzio, il quale è sparito all'improvviso senza farle più avere sue notizie...

Un Posto al Sole Anticipazioni: Katia tra Nunzio e Chiara...

L'ex coniuge del padre di Bianca non riesce a fare a meno di stare in ansia per Nunzio, benché lui sia ormai un giovane uomo. Katia, infatti, si è ancora più allarmata nel momento in cui ha scoperto che Nunzio è lì per stare accanto a Chiara. Secondo la mamma, il ragazzo soffrirà per l'ennesima volta a causa della radiofonica: la Petrone è decisamente differente - soprattutto da un punto di vista sociale - da Nunzio. A quanto pare, la Cammarota è pronta ad intromettersi tra i due innamorati, rischiando di compromettere la loro love story...

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 17 al 21 gennaio 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.