Un Posto al Sole Anticipazioni: Ida sarà la nuova rivale di Marina?

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole Roberto farà una proposta a Ida e la metterà con le spalle al muro. Cosa le offrirà il Ferri? Marina dovrà stare attenta anche alla vera madre di Tommaso, oltre a Lara? Ecco cosa potrebbe succedere negli episodi della Soap di Rai3.

La reunion tra Marina e Roberto potrebbe durare poco. Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, potremmo assistere a un colpo di scena clamoroso, che vedrà Ida diventare la nuova rivale della Giordano. Ma cosa succederà nella Soap e perché si potrebbe arrivare a tutto questo? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto mette Ida con le spalle al muro

Partiamo con una certezza. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole dal 25 al 29 settembre 2023, ci hanno già rivelato che Roberto troverà Ida. Aiutato da Lara, che vorrà ovviamente in cambio qualcosa, Ferri riporterà a casa Tommaso e la sua vera mamma, con cui dovrà trovare presto un accordo, per tenere lui e Marina il bambino. Il manager, ve lo anticipiamo, tirerà fuori tutte le sue doti strategiche e farà alla ragazza una proposta, che la metterà spalle al muro. Possiamo immaginare che Roberto le offrirà di non denunciarla e di tenerla vicina a Tommy, se lei non remerà contro l’adozione del piccolo e lascerà che venga cresciuto da lui e dalla Giordano. Una richiesta che Ida potrebbe dover soddisfare, a causa dei suoi enormi problemi economici e per non finire dietro le sbarre.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina non si fida di Ida

La proposta di Ferri non lascerà Marina del tutto soddisfatta. La Giordano vorrà procedere a denunciare pure Ida, complice di Lara, sin dall’inizio. La manager confesserà al marito di non fidarsi della giovane ma forse dovrà rassegnarsi – non senza tenerla d’occhio – ad averla tra i piedi. Presto però Ida potrebbe trasformarsi in una nuova rivale per la signora di Upas, che potrebbe ancora una volta lottare per farsi ascoltare. Il condizionale è d’obbligo ma le ultime notizie sulla Soap ci confermano che della mamma di Tommy e della stessa Lara, non ci libereremo presto.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Ida nuova rivale di Marina?

Ida sarà messa con le spalle al muro ma potrebbe pure non sparire del tutto dalla vita di Tommaso. Roberto potrebbe permetterle di stare accanto al bambino, anche se non in veste di mamma. Ma questa presenza potrebbe presto diventare un altro ostacolo per Marina, messa ancora in un angolo e forse persino scalzata dalla giovane. Non sappiamo come evolverà esattamente la situazione ma si potrebbe ipotizzare che tra Ida e Roberto possa nascere qualcosa o che comunque il manager possa tenerla molto più in considerazione, rispetto a quanto pattuito. Quel che è certo è che l’incubo non è finito e la signora di Upas non potrà tirare del tutto un sospiro di sollievo. Noi ci auguriamo che non nasca un altro triangolo amoroso ma nelle trame di Un Posto al Sole, tutto è possibile.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.